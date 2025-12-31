Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Ara transfere damga vuracak...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:36

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devleri, görüştükleri oyuncularla temaslarını sıklaştırdı. Kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen İstanbul devi, rotasını Ada'ya çevirdi. İngiltere Premier Lig'de Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'yu gündemine aldı. İşte haberin detayları...

Süper Lig devleri, ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte tüm odağını ara transfer çalışmalarını çevirmiş durumda.

Kulüpler, ligin ikinci devresi için hem ilk 11'ini hem de yedek kulübesindeki derinliği artırmayı hedefliyor.

Bu takımlardan biri olan Beşiktaş'ın ara transfer döneminde öncelik verdiği bölgelerden biri ise sol bek…

Jurasek ve Rıdvan Yılmaz'ın bulunduğu bölge için listesinde birçok isim bulunan Kartal'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN FERDİ HAMLESİ

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da görev alan Ferdi Kadıoğlu'nu listeye ekledi.

GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Haberde siyah-beyazlı yönetimin, milli oyuncunun transferi konusunda yılbaşı sonrasında girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

KİRALIK FORMÜLÜ

26 yaşındaki yıldız futbolcu için ilk etapta sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunulacağı aktarıldı.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Şu anda Ada temsilcisinin, transfere pek sıcak bakmadığı belirtilirken, Başkan Serdal Adalı'nın şartları zorlayacağı vurgulandı.

YALÇIN TRANSFERE SICAK

Öte yandan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Ferdi'nin olası transferine sıcak baktığı iddia edildi.

PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 19 karşılaşmada forma giydi.

1.446 dakika süre alan 26 yaşındaki oyuncu, bu süre zarfında gol ya da asist katkısı üretmeyi başaramadı.

SÖZLEŞME DURUMU

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Ferdi'nin güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro piyasa olarak gösteriliyor.