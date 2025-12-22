Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Marco Asensio bombasını açıkladılar! Fenerbahçeli yıldıza dev talip...
Giriş Tarihi: 22.12.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:47

Marco Asensio bombasını açıkladılar! Fenerbahçeli yıldıza dev talip...

Süper Lig'in ilk yarısını namağlup bitiren Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, 29 yaşındaki futbolcunun yükselen performansı sonrası La Liga devinin radarına girdiğini aktardı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin detayları...

  • ABONE OL
Marco Asensio bombasını açıkladılar! Fenerbahçeli yıldıza dev talip...

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Marco Asensio, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Marco Asensio bombasını açıkladılar! Fenerbahçeli yıldıza dev talip...

İspanyol futbolcu, golleri ve yaptığı asistlerin ardından sarı-lacivertli taraftarların da sevgilisi haline geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Marco Asensio bombasını açıkladılar! Fenerbahçeli yıldıza dev talip...

Asensio, ortaya koyduğu başarılı form grafiğiyle transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala Avrupa'nın devlerinin de yeniden radarına takıldı.

Marco Asensio bombasını açıkladılar! Fenerbahçeli yıldıza dev talip...

İspanyol medyası, 29 yaşındaki Marco Asensio için sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı.

Marco Asensio bombasını açıkladılar! Fenerbahçeli yıldıza dev talip...

ATLETICO MADRID İSTİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre, İspanya devi Atletico Madrid, Fenerbahçeli yıldız Marco Asensio'yu gündemine aldı.

Marco Asensio bombasını açıkladılar! Fenerbahçeli yıldıza dev talip...

ORTA SAHAYA İHTİYAÇLARI VAR

Haberde, Atlético Madrid'in Marco Asensio gibi orta sahadan oyuna etki edebilecek oyunculara ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Marco Asensio bombasını açıkladılar! Fenerbahçeli yıldıza dev talip...

KULÜP YÖNETİMİNDEN OLUMLU NOT

Öte yandan kulüp yönetiminin, Asensio'nun hücum seçeneklerini artıracağı ve özellikle büyük maçlarda takıma önemli katkı sağlayacağı görüşünde olduğu belirtildi.

Marco Asensio bombasını açıkladılar! Fenerbahçeli yıldıza dev talip...

TRANSFERDE SIMEONE DETAYI

Ayrıca olası bir transferde teknik direktör Diego Simeone'nin de yıldız oyuncunun gelişinden memnun olacağı ifade edildi.

Marco Asensio bombasını açıkladılar! Fenerbahçeli yıldıza dev talip...

DÖNÜŞE 'SOĞUK DEĞİL' İDDİASI

Haberde Asensio'nun kafasında La Liga'ya dönme ihtimalini hep bulundurduğu ve Fenerbahçe'deki performansının iddialı bir projeye kapı açabileceğinin farkında olduğu yazıldı.

Marco Asensio bombasını açıkladılar! Fenerbahçeli yıldıza dev talip...

18 MAÇTA OYNADI

Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda toplamda 18 maça çıkan Asensio, 1.332 dakika süre aldı.

Marco Asensio bombasını açıkladılar! Fenerbahçeli yıldıza dev talip...

8 GOL 5 ASİSTİ VAR

İspanyol orta saha, sahada kaldığı dakikalar içerisinde rakip fileleri 8 kez havalandırırken, 5 de asist yaptı.

Marco Asensio bombasını açıkladılar! Fenerbahçeli yıldıza dev talip...

SÖZLEŞME DURUMU

Marco Asensio'nun Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Marco Asensio bombasını açıkladılar! Fenerbahçeli yıldıza dev talip...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Asensio'nun güncellenen piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.