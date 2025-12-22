Haberler
Marco Asensio bombasını açıkladılar! Fenerbahçeli yıldıza dev talip...
Giriş Tarihi: 22.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:47
Süper Lig'in ilk yarısını namağlup bitiren Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, 29 yaşındaki futbolcunun yükselen performansı sonrası La Liga devinin radarına girdiğini aktardı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin detayları...