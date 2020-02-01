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  • Transferlerin ardından liste güncellendi! İşte Süper Lig ekiplerinin piyasa değeri

Transferlerin ardından liste güncellendi! İşte ekiplerinin piyasa değeri

Süper Lig'de ara transfer dönemi biterken, transferde ligin en hareketli takımları MKE Ankaragücü, Kasımpaşa ve Hes Kablo Kayserispor oldu. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde kadrosuna büyük ölçüde yeniledi. Başkent ekibi, ara transfer döneminin son gününde 15 futbolcuyla sözleşme imzaladı. 4 büyüklerde kadrolarını birçok isimle güçlendirdi. Ara transfer döneminin bitmesinin ardından takımların piyasa değerleri de değişti. İşte en değerli takım...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 14:49
Transferlerin ardından liste güncellendi! İşte Süper Lig ekiplerinin piyasa değeri

'de ara dönemi sona erdi. Süper Lig ekipleri hareketli bir dönemin ardından birçok futbolcuyla yollarını ayırdı. Birçok ismi de kadrosuna kattı. Bu transferlerin ardından takımların piyasa değerleri de değişti. İşte Trasnfermarkt verilerine göre en değerli takım...

Transferlerin ardından liste güncellendi! İşte Süper Lig ekiplerinin piyasa değeri

Ankaragücü: 19,95 milyon Euro

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Transferlerin ardından liste güncellendi! İşte Süper Lig ekiplerinin piyasa değeri

Gençlerbirliği: 16,18 milyon Euro

Transferlerin ardından liste güncellendi! İşte Süper Lig ekiplerinin piyasa değeri

Göztepe: 18,25 milyon Euro

Transferlerin ardından liste güncellendi! İşte Süper Lig ekiplerinin piyasa değeri

Denizlispor: 18,45 milyon Euro

Transferlerin ardından liste güncellendi! İşte Süper Lig ekiplerinin piyasa değeri

Kayserispor: 19,55 milyon Euro

Transferlerin ardından liste güncellendi! İşte Süper Lig ekiplerinin piyasa değeri

Antalyaspor: 20,25 milyon Euro

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