Transferlerin ardından liste güncellendi! İşte Süper Lig ekiplerinin piyasa değeri

Süper Lig'de ara transfer dönemi sona erdi. Süper Lig ekipleri hareketli bir dönemin ardından birçok futbolcuyla yollarını ayırdı. Birçok ismi de kadrosuna kattı. Bu transferlerin ardından takımların piyasa değerleri de değişti. İşte Trasnfermarkt verilerine göre en değerli takım...