Transferlerin ardından liste güncellendi! İşte Süper Lig ekiplerinin piyasa değeri
Transferlerin ardından liste güncellendi! İşte Süper Lig ekiplerinin piyasa değeri
Süper Lig'de ara transfer dönemi biterken, transferde ligin en hareketli takımları MKE Ankaragücü, Kasımpaşa ve Hes Kablo Kayserispor oldu. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde kadrosuna büyük ölçüde yeniledi. Başkent ekibi, ara transfer döneminin son gününde 15 futbolcuyla sözleşme imzaladı. 4 büyüklerde kadrolarını birçok isimle güçlendirdi. Ara transfer döneminin bitmesinin ardından takımların piyasa değerleri de değişti. İşte en değerli takım...
Giriş Tarihi: 01.02.2020
14:37
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
14:49
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