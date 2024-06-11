Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Milli Takım maçı tarihleri

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta soruları için araştırmalar hız kazandı. A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) yolculuğunun ilk maçında Gürcistan ile karı karşıya geliyor. F grubunda mücadele eden ay-yıldızlı temsilcimiz grubu ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Peki, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…