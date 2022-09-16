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Haberler Galeri UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! İşte yeni yerimiz...
Giriş Tarihi: 16.09.2022 00:47 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 00:48

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! İşte yeni yerimiz...

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un gruplarının ikinci maçları tamamlandı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Trabzonspor evinde oynadığı maçta Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederken, Sivasspor deplasmanda Cluj'ü 1-0'lık skorla yendi. Medipol Başakşehir de sahasında İtalya ekibi Fiorentina'yı 3-0'lık skorla geçerken, temsilcimiz Fenerbahçe ise zorlu Rennes deplasmanından 2-2'lik skorla ayrıldı. İşte Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülkeler sıralamasındaki yeni yerimiz...

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! İşte yeni yerimiz...

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un gruplarının ikinci maçları tamamlandı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Trabzonspor evinde oynadığı maçta Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederken, Sivasspor deplasmanda Cluj'ü 1-0'lık skorla yendi. Medipol Başakşehir de sahasında İtalya ekibi Fiorentina'yı 3-0'lık skorla geçerken, temsilcimiz Fenerbahçe ise zorlu Rennes deplasmanından 2-2'lik skorla ayrıldı. İşte Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülkeler sıralamasındaki yeni yerimiz...

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! İşte yeni yerimiz...

İNGİLTERE: 91.570

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UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! İşte yeni yerimiz...

İSPANYA: 81.998


UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! İşte yeni yerimiz...

ALMANYA: 70.106


UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! İşte yeni yerimiz...

İTALYA: 64.069


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