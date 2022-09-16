Giriş Tarihi: 16.09.2022 00:47 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 00:48

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! İşte yeni yerimiz...

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un gruplarının ikinci maçları tamamlandı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Trabzonspor evinde oynadığı maçta Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederken, Sivasspor deplasmanda Cluj'ü 1-0'lık skorla yendi. Medipol Başakşehir de sahasında İtalya ekibi Fiorentina'yı 3-0'lık skorla geçerken, temsilcimiz Fenerbahçe ise zorlu Rennes deplasmanından 2-2'lik skorla ayrıldı. İşte Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülkeler sıralamasındaki yeni yerimiz...