Haberler
Galeri
Ünlü oyuncunun Galatasaray paylaşımı taraftarı küplere bindirdi! Sarı-kırmızılılardan öfke dolu sözler…
Giriş Tarihi: 29.12.2025 09:49
Ünlü oyuncunun Galatasaray paylaşımı taraftarı küplere bindirdi! Sarı-kırmızılılardan öfke dolu sözler…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltı alınan isimler arasında Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticisi NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da yer aldı. Timur'un gözaltına alınması büyük yankı uyandırırken ünlü oyuncu Sarp Akkaya'nın yaptığı paylaşım taraftarları küplere bindirdi. Sarı-kırmızılı takımın taraftarlarından öfke dolu paylaşımlar geldi. İşte detaylar...