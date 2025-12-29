Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncunun Galatasaray paylaşımı taraftarı küplere bindirdi! Sarı-kırmızılılardan öfke dolu sözler…
Giriş Tarihi: 29.12.2025 09:49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltı alınan isimler arasında Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticisi NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da yer aldı. Timur'un gözaltına alınması büyük yankı uyandırırken ünlü oyuncu Sarp Akkaya'nın yaptığı paylaşım taraftarları küplere bindirdi. Sarı-kırmızılı takımın taraftarlarından öfke dolu paylaşımlar geldi. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" soruşturması kapsamında birçok isim gözaltına alınmıştı. Bu isimlerin arasında Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur da yer aldı.

Timur'un gözaltına alınanlar arasında olması büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçeli ünlü oyuncu Sarp Akkaya'nın Galatasaray paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları küplere bindirdi.

Sarp Akkaya X'te yaptığı paylaşımda Galatasaray'ı etiketleyerek "Yargılanacaksınız!!!" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı Galatasaray taraftarını kızdırdı. Sarı kırmızılı taraflardan Akkaya'ya öfke dolu paylaşımlar geldi. İşte o paylaşımlar...

"Rüyandan hangi kabus ile uyandın? Karanlıkta aldığımız KUPA mesala, olabilir mi ? Seçenek çok, tahmin zor"

"Yuhhh yuhhh yuhhh be sana yazıklar olsun başka da bir şey demeye de değmezsin."

"Yargılanmayacağız ve sende oturup pembe günlüğüne yazıp zırlamaya devam edeceksin..."

"GERÇEKTE ACIYORUM"

"Galatasaray Spor Kulübüne bazen gerçekten acıyorum. Muhattap oldukları tiplere bak . Dünya devi bir takım olmak varken kıskanç, fesat küçük takımlar yüzünden hedeflerimize ulaşmak zorlaşıyor."

"Galatasaray adamı böyle uyutmaz sayıklatır."

"Set aksesuarından hallice bir ruh hali. Kıyamam..."

"Noluyo, ne bu? Kafayı mı yediniz siz?"

"Dizilerden teklif gelmeyince gündem için Galatasaray'ı kullanmak moda zaten."

"Siz kimsiniz koskoca, ülkenin yüz akı kulübe ithafen böyle bir şey yazabiliyorsunuz? Ağır taştır Galatasaray, haddinizi bilin!"

"Unutma Galatasaray Türkiye'dir. Şu üslupta konuşan birinin hiçbir yapımı izlenmez"

"Sarpım işler kesat mı gidiyor bu ara hayırdır! Buradan tazminat koparma peşinde gibisin."

"Tefo yakışmadı sana Tefo"

"Gel de yargıla tweet atma"

"Anadolulu cahil, neredeyse hiç bir özelliğini geliştirememiş"

"Biz seni sanatçı bilirdik ama diğerleri gibi holiganlık yapıyorsun git FB reklamlarında oyna bundan sonra."

"Seni de fonlamışlar anlaşılan. Kervana katılmışsın, yazık…"