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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Ali Koç yönetiminden olağanüstü seçimli genel kurul kararı
Giriş Tarihi: 16.05.2025 16:06 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 17:17

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Ali Koç yönetiminden olağanüstü seçimli genel kurul kararı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk ihtimallerini mucizlere bırakan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gündeme gelen haberlere göre Fenerbahçe yönetimi, eylül ayında seçim kararı aldı. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerden Mahmut Uslu, dünkü basın toplantısında Ali Koç ve yönetimi için zehir zemberek sözler söyleyerek istifaya davet etmişti.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Ali Koç yönetiminden olağanüstü seçimli genel kurul kararı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası şampiyonluk ihtimallerini mucizelere bırakan Fenerbahçe'den beklenen gelişme yaşandı.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Ali Koç yönetiminden olağanüstü seçimli genel kurul kararı

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN FLAŞ KARAR

Sarı-lacivertli kulüp, taraftarın tepkisi sonrası yeni bir olağanüstü seçimli genel kurula gitmek için ilk adımlarını atma kararı aldı.

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Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Ali Koç yönetiminden olağanüstü seçimli genel kurul kararı

KONGRE EYLÜL AYINDA OLACAK

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Kongrenin Eylül ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Ali Koç yönetiminden olağanüstü seçimli genel kurul kararı

ALİ KOÇ'UN YENİDEN ADAY OLMASI BEKLENİYOR

Seçime gitme kararı alan Ali Koç'un yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden aday olması bekleniyor.

Son Dakika: Fenerbahçe'den olağanüstü seçimli genel kurul kararı! | Video

Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Ali Koç yönetiminden olağanüstü seçimli genel kurul kararı

Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefindeki isim olan ve istifası istenen Başkan Ali Koç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuk olan Başkan Koç, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili "Hoca konusunda istikrarın önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci sene şampiyonluğu konuşmamız gerekiyor. Anlaşmanın şartları ortada, onun için iki yıllık sözleşme yaptık. F.Bahçe'nin menfaatleri için Mourinho ile yola devam etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ben inanıyorum ki Mourinho, F.Bahçe'yi şampiyon yapacak. 36 milyon Euro'luk teklif aldı devre arasında 2 sene için. Gitmek istediği zaman mukavele şartları yazılıdır. Biz kontratı kırarsak ne olacak, o kırarsa ne olacak sözleşmede yazılıdır. Giderse 1 yıllık ücretini ödemesi gerekiyor" dedi.