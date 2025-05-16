Giriş Tarihi: 16.05.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
17:17
Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Ali Koç yönetiminden olağanüstü seçimli genel kurul kararı
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk ihtimallerini mucizlere bırakan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gündeme gelen haberlere göre Fenerbahçe yönetimi, eylül ayında seçim kararı aldı. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerden Mahmut Uslu, dünkü basın toplantısında Ali Koç ve yönetimi için zehir zemberek sözler söyleyerek istifaya davet etmişti.