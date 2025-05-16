Son dakika: Fenerbahçe için bomba iddia! Ali Koç yönetiminden olağanüstü seçimli genel kurul kararı

Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefindeki isim olan ve istifası istenen Başkan Ali Koç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuk olan Başkan Koç, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili "Hoca konusunda istikrarın önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci sene şampiyonluğu konuşmamız gerekiyor. Anlaşmanın şartları ortada, onun için iki yıllık sözleşme yaptık. F.Bahçe'nin menfaatleri için Mourinho ile yola devam etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ben inanıyorum ki Mourinho, F.Bahçe'yi şampiyon yapacak. 36 milyon Euro'luk teklif aldı devre arasında 2 sene için. Gitmek istediği zaman mukavele şartları yazılıdır. Biz kontratı kırarsak ne olacak, o kırarsa ne olacak sözleşmede yazılıdır. Giderse 1 yıllık ücretini ödemesi gerekiyor" dedi.