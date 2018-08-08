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11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)

'ın merakla beklenen modeli iPhone 11 yakın zamanda tanıtılacak. Adının iPhone 11 olacağı tam olarak kesin olmasa da 2018 model iPhone modeli hakkında birçok detay gün yüzüne çıktı. İşte iPhone 11 fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri.

Giriş Tarihi: 08.08.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 12:14
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11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)
iPhone 11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)

, 2017 yılında 'ların 10. yılına özel olarak tanıttığı iPhone X modeli ile yeni bir tasarım anlayışı getirmişti. Ancak istediği satışları elde edemeyen şirket, bu defa yeni modeli olan iPhone 11'i daha düşük fiyatlara satmayı planlıyor.

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11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)
iPhone 11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)

iPHONE 11'İN ÖZELLİKLERİ

Yeni model olan XI hakkında sızdırılan bilgilere göre 4 GB RAM ile karşımıza çıkacak. Bunun yanında Geekbench raporu verilerine göre, artırılmış RAM miktarının yanında yeni nesil 6 çekirdekli bir işlemcinin de yer alacağını belirtiyor. Cihaz tek çekirdekte 4.673 puana, çoklu çekirdekte ise 10.912 puana ulaşıyor. İşte iPhone'un yeni modeli hakkında iddia edilen özellikleri..

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11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)
iPhone 11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)

iPHONE 11 ÇIKIŞ TARİHİ

Yabancı kaynaklarda yer alan bilgilere göre, 11 Eylül ayının başlarında tanıtılacak. Bunun yanında , geçen yıl tanıttığı ve istediği satış rakamlarına ulaşamadığı iPhone X modelinin fiyatını, iPhone Xl'da yüzde 10 civarında daha ucuza satmayı planlıyor.

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11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)
iPhone 11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)

Çünkü daha önce cihazlarında ürettiği bileşenlerin maliyetini yüzde 10 indirdiğini açıklamıştı. Cihazda, 5.8 ve 6.5 inçlik OLED ekranın yer alacağı ve paslanmaz çelik gövdeli olacağı söyleniyor. İddialara göre, 5.8 inçlik modelin 458 ppi ve 6.5 inçlik modelin 480 ile 500 ppi değerleri arasında olacak.

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11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)
iPhone 11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)
Ayrıca mobil tarafında da geliştirme olacak olan 11’de, daha hızlı mobil veri destekleyeceği ve çift sim kart yuvası yer alacağı iddialar arasında.
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11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)
iPhone 11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)
kullanıcılarının şikayet ettiği batarya konusunda da geliştirmeye gidecek olan , 5.8 inçlik modelin bataryasında yüzde 10’luk bir artışla 3.330 mAH ve 6.5 inçlik cihazın bataryasında yüzde 25’lik bir artışla 3.400 mAh batarya yer alabilir.
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11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)
iPhone 11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)

Haber7'ye göre ayrıca 11'in siyah, beyaz ve altın renkleri ile gelmesi bekleniyor.

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