iPhone 11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)
Apple'ın merakla beklenen iPhone modeli iPhone 11 yakın zamanda tanıtılacak. Adının iPhone 11 olacağı tam olarak kesin olmasa da 2018 model iPhone modeli hakkında birçok detay gün yüzüne çıktı. İşte iPhone 11 fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri.
Giriş Tarihi: 08.08.2018
12:12
Güncelleme Tarihi: 08.08.2018
12:14
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iPhone 11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)
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iPhone 11 hakkında her şey (Fiyatı, çıkış tarihi ve tüm özellikleri)