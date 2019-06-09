Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'yı yağmur vurdu

Giriş Tarihi: 09.06.2019 20:40 Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 20:41
Ankara'yı yağmur vurdu

Başkentte etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'yı yağmur vurdu

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Sincan ve Etimesgut ilçelerinde bazı yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara'yı yağmur vurdu

Yağış sırasında meydana gelen küçük çaplı kazalar nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı. Bazı sürücüler, sağanak nedeniyle araçlarını benzin istasyonu ve kapalı alanlara çekmek zorunda kaldı.

Ankara'yı yağmur vurdu

Etkili sağanak nedeniyle itfaiye birimlerine çok sayıda ihbar telefonu geldiği, ekiplerin tahliye işlemlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Ankara'yı yağmur vurdu
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ankara'yı yağmur vurdu
Ankara'yı yağmur vurdu
BİZE ULAŞIN