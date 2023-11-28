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Haberler Galeri Son dakika haberi: Savcılık düğmeye bastı! Fenomen çift Tayyar ve Özlem Öz çiftine örgüt soruşturması
Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 14:32

Son dakika haberi: Savcılık düğmeye bastı! Fenomen çift Tayyar ve Özlem Öz çiftine örgüt soruşturması

Son dakika haberi: Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Kasım 2023 tarihinde "Resmi Belgede sahtecilik", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi usul Kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
ARZU KAYA
Son dakika haberi: Savcılık düğmeye bastı! Fenomen çift Tayyar ve Özlem Öz çiftine örgüt soruşturması

Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile ilgili başlayan soruşturmanın cezaevine uzamasıyla birlikte sosyal hayatlarıyla dikkat çeken pek çok fenomenin ticari hayatları da mercek altına alınmıştı.

Son dakika haberi: Savcılık düğmeye bastı! Fenomen çift Tayyar ve Özlem Öz çiftine örgüt soruşturması

Lüks hayatını sosyal medyada sergileyen Polat çiftinin kara para akladıkları iddiasıyla haklarında açılan soruşturma kapsamında tutuklanmalarının ardından gözler diğer fenomenlere çevrilmişti.

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Son dakika haberi: Savcılık düğmeye bastı! Fenomen çift Tayyar ve Özlem Öz çiftine örgüt soruşturması

Polatlarla da arkadaş oldukları ortaya çıkan ve yaşadıkları lüks hayatı sosyal medyaya da yansıtan sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem çifti için de savcılık harekete geçti.

Son dakika haberi: Savcılık düğmeye bastı! Fenomen çift Tayyar ve Özlem Öz çiftine örgüt soruşturması

POLATLARIN ARDINDAN ÖZ ÇİFTİNE DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Polatlar soruşturması süratle devam ederken Öz çifti hakkında da yeni bir soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi: Savcılık düğmeye bastı! Fenomen çift Tayyar ve Özlem Öz çiftine örgüt soruşturması

Başsavcılık, 24 kasım 2023 tarihinde Tayyar Öz ve Özlem Öz hakkında "Resmi Belgede sahtecilik", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Malvarligi değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi usul Kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.

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