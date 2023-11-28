Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:29
Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
14:32
Son dakika haberi: Savcılık düğmeye bastı! Fenomen çift Tayyar ve Özlem Öz çiftine örgüt soruşturması
Son dakika haberi: Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Kasım 2023 tarihinde "Resmi Belgede sahtecilik", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi usul Kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.