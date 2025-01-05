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2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 hangi tarihlerde?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
16:36
2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 hangi tarihlerde?
Üniversiteye geçişin en önemli aşamalarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihleri 2025 yılı için açıklandı. Milyonlarca öğrenci sınav hazırlıklarını sürdürürken Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç ana oturumda yapılacak sınav için geri sayım başladı. Peki; YKS 2025 başvuruları ne zaman başlayacak, üniversite sınavı ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi ve TYT, AYT,YDT tarihleri….