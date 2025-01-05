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Haberler Yaşam 2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 hangi tarihlerde?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 16:35 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 16:36

2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 hangi tarihlerde?

Üniversiteye geçişin en önemli aşamalarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihleri 2025 yılı için açıklandı. Milyonlarca öğrenci sınav hazırlıklarını sürdürürken Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç ana oturumda yapılacak sınav için geri sayım başladı. Peki; YKS 2025 başvuruları ne zaman başlayacak, üniversite sınavı ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi ve TYT, AYT,YDT tarihleri….

2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 hangi tarihlerde?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar hızla devam ederken, ÖSYM tarafından 2025 yılına ait YKS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri açıklandı. Üniversiteye giriş için büyük bir öneme sahip olan bu sınav, TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşuyor. Peki, 2025 TYT, AYT ve YDT oturumları ne zaman gerçekleştirilecek? İşte 2025 YKS'nin başvuru ve sınav tarihleri...

2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 hangi tarihlerde?

YKS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS 2025 başvuruları 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

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2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 hangi tarihlerde?

YKS 2025 NE ZAMAN?
Üniversite sınavı 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 21 Haziran 2025

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) 22 Haziran 2025

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDT) 22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 hangi tarihlerde?

YKS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS 2024 sınav sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.


2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 hangi tarihlerde?
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