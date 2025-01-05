2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 hangi tarihlerde?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar hızla devam ederken, ÖSYM tarafından 2025 yılına ait YKS başvuru, sınav ve sonuç tarihleri açıklandı. Üniversiteye giriş için büyük bir öneme sahip olan bu sınav, TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşuyor. Peki, 2025 TYT, AYT ve YDT oturumları ne zaman gerçekleştirilecek? İşte 2025 YKS'nin başvuru ve sınav tarihleri...