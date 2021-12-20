21 Aralık En uzun gecede ne olur? Kış gündönümü nedir, ne zaman başlar ve biter? 21 Aralık hangi gün?

21 Aralık en uzun gece olarak bilinir. Diğer ismiyle kış gündönümü olarak da adlandırılan bu gece Miladi takvime göre yılın 355.günüdür ve artık yıllarda ise 356 gündür. Ülkemizde de 21 Aralık tarihinde en uzun gece yaşanacak. Peki; 21 Aralık En uzun gecede ne olur? Kış gündönümü nedir, ne zaman başlar ve biter? 21 Aralık hangi gün? İşte merak edilenler!