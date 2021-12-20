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Haberler Yaşam 21 Aralık En uzun gecede ne olur? Kış gündönümü nedir, ne zaman başlar ve biter? 21 Aralık hangi gün?
Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 11:11

21 Aralık En uzun gecede ne olur? Kış gündönümü nedir, ne zaman başlar ve biter? 21 Aralık hangi gün?

21 Aralık en uzun gece olarak bilinir. Diğer ismiyle kış gündönümü olarak da adlandırılan bu gece Miladi takvime göre yılın 355.günüdür ve artık yıllarda ise 356 gündür. Ülkemizde de 21 Aralık tarihinde en uzun gece yaşanacak. Peki; 21 Aralık En uzun gecede ne olur? Kış gündönümü nedir, ne zaman başlar ve biter? 21 Aralık hangi gün? İşte merak edilenler!

21 Aralık En uzun gecede ne olur? Kış gündönümü nedir, ne zaman başlar ve biter? 21 Aralık hangi gün?

Kuzey yarımkürede kış gündönümü olarak bilinen 21 Aralık en uzun gecenin anlamı merak ediliyor. Bu tarihte güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelecek. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede ise kısalmaya başlayacak. Peki; 21 Aralık En uzun gecede ne olur? Kış gündönümü nedir, ne zaman başlar ve biter? 21 Aralık hangi gün?

21 Aralık En uzun gecede ne olur? Kış gündönümü nedir, ne zaman başlar ve biter? 21 Aralık hangi gün?

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır. Yaz gündönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarım kürede günler kısalmaya, güney yarı kürede uzamaya başlar.

21 ARALIK HANGİ GÜN?

21 Aralık 2021 Salı gününe denk geliyor.

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21 Aralık En uzun gecede ne olur? Kış gündönümü nedir, ne zaman başlar ve biter? 21 Aralık hangi gün?

21 ARALIK'TA NELER OLUYOR?

Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.

Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanır.

Bu tarihten sonra (21 Aralık) Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.

En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

21 Aralık En uzun gecede ne olur? Kış gündönümü nedir, ne zaman başlar ve biter? 21 Aralık hangi gün?
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