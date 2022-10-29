Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa ve uzun: En anlamlı, Atatürklü en güzel, 2-3-4 kıtalı 29 Ekim Şiirleri
Giriş Tarihi: 29.10.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 10:14

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa ve uzun: En anlamlı, Atatürklü en güzel, 2-3-4 kıtalı 29 Ekim Şiirleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ile öğrenciler etkinliklerde Cumhuriyet coşkusunu derinden yaşarken, büyüklerse Cumhuriyetin önemine tekrardan varıyor. En güzel, en anlamlı uzun ve kısa 29 Ekim şiirleri herkes tarafından paylaşılarak cumhuriyete olan teşekkür dile getiriliyor. Atatürklü, bayraklı 29 Ekim şiirleri bu sebeple sıklıkla paylaşılıyor. 2-3-4 ve 6 kıtalık Cumhuriyet Bayramı şiirleri insanlar tarafından sürekli olarak Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden yayımlanıyor. İşte en güzel, en yeni ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa ve uzun: En anlamlı, Atatürklü en güzel, 2-3-4 kıtalı 29 Ekim Şiirleri

En yeni 29 Ekim şiirleri ile vatandaşlar Cumhuriyetimizin 99. yılında birbirlerine en içten dileklerini sunuyor. Atatürklü ve Türk bayraklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini sizler için derledik. Bu başlık altında en güzel, 2-3-4 kıtalık, uzun ve kısa 29 Ekim şiirlerine ulaşabilirsiniz. İşte en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa ve uzun: En anlamlı, Atatürklü en güzel, 2-3-4 kıtalı 29 Ekim Şiirleri

29 EKİM ŞİİRLERİ (2 KITALIK, 3 KITALIK)

CUMHURİYET MARŞI

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa ve uzun: En anlamlı, Atatürklü en güzel, 2-3-4 kıtalı 29 Ekim Şiirleri

AKDENİZ'E DOĞRU

EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,

ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya'dan su içtik o çeIik süngüIerIe,

YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…

Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Ömer Bedrettin UŞAKLI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa ve uzun: En anlamlı, Atatürklü en güzel, 2-3-4 kıtalı 29 Ekim Şiirleri

ANLAMLI 29 EKİM ŞİİRLERİ

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM 1923`de başlattın.

Armağan ettin bize.

29 EKİM 1923`de

Yepyeni yaşam verdin bize.

Atatürk'üm 29 EKİM 1923`de

Hayata başladık seninle,

29 EKİM 1923`de

Cumhuriyeti ilan ettin bize.

Sena Kartal

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa ve uzun: En anlamlı, Atatürklü en güzel, 2-3-4 kıtalı 29 Ekim Şiirleri

CUMHURİYET

Canımdan çok severim

Mutluluğumsun benim

Işığısın ülkemin

Cumhuriyet çok yaşa.

Seninle hür yaşarız

Her güçlüğü aşarız

Ufuklara koşarız

Cumhuriyet çok yaşa.

Barışı ilke seçtin

Milletle bütünleştin

Kalbimize yerleştin

Cumhuriyet çok yaşa.

Allah'a duam niye?

İyi ki varsın

Atamızdan hediye

Cumhuriyet çok yaşa.

Cemal Gören

SON DAKİKA