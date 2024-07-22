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Haberler Yaşam 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kalktı mı? İstanbul’da indirimli öğrenci kartı yaş sınırı var mı?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:47

30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kalktı mı? İstanbul’da indirimli öğrenci kartı yaş sınırı var mı?

İBB'nin 30 yaş üstü öğrenci akbili hakkında verdiği karar sonucu, 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kalktı mı gibi sorular gündem konusu oldu. Söz konusu kararla birlikte 30 yaşından gün alan İstanbulkart sahibi öğrencilere İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Peki, İstanbul'da indirimli öğrenci kartı yaş sınırı var mı? İşte karara ilişkin detaylar.

30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kalktı mı? İstanbul’da indirimli öğrenci kartı yaş sınırı var mı?

İstanbul'da öğrenci kart ile toplu taşıma kullanan vatandaşlara ilişkin yeni bir karar alındı. İstanbulkart sahibi olup 30 yaşından gün almış öğrencileri kapsayan kararla ilgili olarak; 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kalktı mı, indirimli öğrenci kartı yaş sınırı var mı gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte detaylar.

30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kalktı mı? İstanbul’da indirimli öğrenci kartı yaş sınırı var mı?

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?

30 yaş üstü öğrencilere, tam karta oranla yüzde 10 indirim, aylık abonman ücretinde ise yüzde 82 indirim sağlanacak.

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30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kalktı mı? İstanbul’da indirimli öğrenci kartı yaş sınırı var mı?

Yönetmeliğe '30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır' şeklinde revizyon yapıldı.

30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kalktı mı? İstanbul’da indirimli öğrenci kartı yaş sınırı var mı?

İŞ ARAYANA TOPLU TAŞIMA DESTEĞİ
'İş Arayan İstanbulkart' teklifi oy birliğiyle İBB Meclisi'nde kabul edildi. Bölgesel istihdam ofislerine iş başvurusu yapanların iş görüşmelerine giderken, 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği sağlanmasına karar verildi.

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