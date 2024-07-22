30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kalktı mı? İstanbul’da indirimli öğrenci kartı yaş sınırı var mı?

İstanbul'da öğrenci kart ile toplu taşıma kullanan vatandaşlara ilişkin yeni bir karar alındı. İstanbulkart sahibi olup 30 yaşından gün almış öğrencileri kapsayan kararla ilgili olarak; 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kalktı mı, indirimli öğrenci kartı yaş sınırı var mı gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte detaylar.