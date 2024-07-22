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30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kalktı mı? İstanbul’da indirimli öğrenci kartı yaş sınırı var mı?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
14:47
İBB'nin 30 yaş üstü öğrenci akbili hakkında verdiği karar sonucu, 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kalktı mı gibi sorular gündem konusu oldu. Söz konusu kararla birlikte 30 yaşından gün alan İstanbulkart sahibi öğrencilere İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Peki, İstanbul'da indirimli öğrenci kartı yaş sınırı var mı? İşte karara ilişkin detaylar.