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  • 6-7 Eylül olaylarında neler yaşandı? Korkunç görüntüler!

6-7 Eylül olaylarında neler yaşandı? Korkunç görüntüler!

6 Eylül 1955'te Türkiye tarihinin en karanlık ve acı olaylarından biri yaşandı. 'da yaşayan gayrimüslimler bir yalan haberle hedef haline getirildi. Selanik'te Atatürk'ün evine Yunanlılar tarafından bomba atıldığı haberinin yayılması üzerine, o gün ellerinde kazma, balta ve sopalarla sokaklara dökülen binlerce kişi gayrimüslimlere ait ev ve iş yerlerini yakıp yıktı.

Giriş Tarihi: 06.09.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 11:34
6-7 Eylül olaylarında neler yaşandı? Korkunç görüntüler!

Gerçeği yansıtmayan "Atamızın evi bombalandı" manşetleri sonrası 'da halk galeyana geldi.

6-7 Eylül olaylarında neler yaşandı? Korkunç görüntüler!

Rumların yaşadığı mahallelere girildi ve evler basıldı.

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6-7 Eylül olaylarında neler yaşandı? Korkunç görüntüler!

Bir kısmı dışından gelen gruplar azınlıkların dükkânlarını, evlerini ve hatta kadınların üzerindeki ziynet eşyalarını da yağmalamaktan geri durmadı.

6-7 Eylül olaylarında neler yaşandı? Korkunç görüntüler!

Olayların ardından, Türkiye'de yaşayan binlerce Rum Türkiye'den göç etti.

6-7 Eylül olaylarında neler yaşandı? Korkunç görüntüler!

Nüfus mübadelesi sonucunda 1925 yılında yaklaşık 100.000'e düşen 'daki Rum nüfus, binlerle ifade edilen sayılara kadar düştü.

6-7 Eylül olaylarında neler yaşandı? Korkunç görüntüler!

Bu olayların ardından ise geriye ürkütücü bu kareler kaldı.

6-7 Eylül olaylarında neler yaşandı? Korkunç görüntüler!

İşte fotoğraflarla 6-7 Eylül olayları...

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