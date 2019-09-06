6-7 Eylül olaylarında neler yaşandı? Korkunç görüntüler!
6-7 Eylül olaylarında neler yaşandı? Korkunç görüntüler!
6 Eylül 1955'te Türkiye tarihinin en karanlık ve acı olaylarından biri yaşandı. İstanbul'da yaşayan gayrimüslimler bir yalan haberle hedef haline getirildi. Selanik'te Atatürk'ün evine Yunanlılar tarafından bomba atıldığı haberinin yayılması üzerine, o gün ellerinde kazma, balta ve sopalarla sokaklara dökülen binlerce kişi gayrimüslimlere ait ev ve iş yerlerini yakıp yıktı.
Giriş Tarihi: 06.09.2019
11:24
Güncelleme Tarihi: 06.09.2019
11:34