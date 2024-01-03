6 Şubat depremi evlerini yerle bir etmişti: Hataylı aile 11 aydır kayıp!

"ÖLÜLER Mİ DİRİLER Mİ BİLMİYORUZ"

Kızının ve torunlarının hasretiyle aylardır yüreği yanan Hayriye Yapar'ın annesi Sevim Şen, depremden bu yana gelecek haberi umutla beklediklerini anlattı. "Oraya gittiğimizde maalesef bütün evler yıkılmıştı. Kızıma, damadıma, dünürüme ve 4 torunuma yetişemedik. Devlet büyüklerinden evlatlarımın bulunmasını istiyorum. Bulamadık, maalesef 11 ay geçti bulamadık. İçimiz ağlıyor, hiç birini bulamadık. Apartmanın temelini açtırdık ama maalesef temelde bile bulamadık. Ne yapacağımızı kime gideceğimizi bilmiyoruz. Ölüler mi, diriler mi ve neredeler bilmiyoruz. Bir uzuvlarını bile bulamadık. Bundan sonra toprak istiyoruz, 7 kişiden hiç birine rastlayamadık. Gece gündüz, düzenimiz ve uykumuz kalmadı" ifadesini kullandı.



