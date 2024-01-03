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Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 09:58

6 Şubat depremi evlerini yerle bir etmişti: Hataylı aile 11 aydır kayıp!

Hatay, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Çinçin Apartmanı saniyeler içinde yıkıldı. O binada yaşayan Yapar ailesinden 11 aydan bu yana haber alınamadı. Anneanne Hayriye Yapar, "7 kişiden hiç birine rastlayamadık. Rabbim diriyse diri, ölüyse ölü onları bulmayı nasip etsin" diye ağladı.

İHA
6 Şubat depremi evlerini yerle bir etmişti: Hataylı aile 11 aydır kayıp!

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. En büyük hasar ise Hatay'da yaşandı.

6 Şubat depremi evlerini yerle bir etmişti: Hataylı aile 11 aydır kayıp!

Antakya'da yaşayan Yapar ailesi de depreme Çinçin Apartmanı'nda yakalandı. Depremde apartman saniyeler içinde yıkıldı, o andan beri de 7 yaşındaki ikiz kardeşler Esma ve Elif, 17 yaşındaki Şükran, 21 yaşındaki Nurettin, 47 yaşındaki Mehmet Ali, 43 yaşındaki Hayriye ve 74 yaşındaki Şükran Yapar'a ulaşılamadı.

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6 Şubat depremi evlerini yerle bir etmişti: Hataylı aile 11 aydır kayıp!

Aileden geriye ikiz kız kardeşlerin oyun oynarken çekilen videosu ve doğum gününde çekilen aile fotoğrafları kaldı.

6 Şubat depremi evlerini yerle bir etmişti: Hataylı aile 11 aydır kayıp!

"ÖLÜLER Mİ DİRİLER Mİ BİLMİYORUZ"
Kızının ve torunlarının hasretiyle aylardır yüreği yanan Hayriye Yapar'ın annesi Sevim Şen, depremden bu yana gelecek haberi umutla beklediklerini anlattı. "Oraya gittiğimizde maalesef bütün evler yıkılmıştı. Kızıma, damadıma, dünürüme ve 4 torunuma yetişemedik. Devlet büyüklerinden evlatlarımın bulunmasını istiyorum. Bulamadık, maalesef 11 ay geçti bulamadık. İçimiz ağlıyor, hiç birini bulamadık. Apartmanın temelini açtırdık ama maalesef temelde bile bulamadık. Ne yapacağımızı kime gideceğimizi bilmiyoruz. Ölüler mi, diriler mi ve neredeler bilmiyoruz. Bir uzuvlarını bile bulamadık. Bundan sonra toprak istiyoruz, 7 kişiden hiç birine rastlayamadık. Gece gündüz, düzenimiz ve uykumuz kalmadı" ifadesini kullandı.

6 Şubat depremi evlerini yerle bir etmişti: Hataylı aile 11 aydır kayıp!

"HİÇBİR ŞEYE ULAŞAMADIK"
Depremden bu yana hasretle annesinden ve ağabeyinin ailesinden haber beklediklerini belirten Hatice Ötmen, "Depremde Antakya'da abim, annem, yengem ve 4 yeğenim vefat ettiler. Onları bulamadık, onlara yetişemedik. Depremin ilk günüden beri enkazın başında bekledik, onları 11 gün enkaz başında bekledik. Çalışma sonlanana kadar çalışmanın başındaydık ama hiçbir şeylerine ulaşamadık. 11 ay oldu üzüntülüyüz, onların mezarlarının başına gitmek istiyoruz. Rabbim; diriyse diri, ölüyse ölü onları bulmayı nasip etsin" açıklamasını yaptı.

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