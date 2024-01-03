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6 Şubat depremi evlerini yerle bir etmişti: Hataylı aile 11 aydır kayıp!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
09:58
6 Şubat depremi evlerini yerle bir etmişti: Hataylı aile 11 aydır kayıp!
Hatay, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Çinçin Apartmanı saniyeler içinde yıkıldı. O binada yaşayan Yapar ailesinden 11 aydan bu yana haber alınamadı. Anneanne Hayriye Yapar, "7 kişiden hiç birine rastlayamadık. Rabbim diriyse diri, ölüyse ölü onları bulmayı nasip etsin" diye ağladı.