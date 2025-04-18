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7 yaşındaki Cumali Timi'ye acı veda! 6 gün boyunca sulama kanalında aranmıştı...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
12:12
7 yaşındaki Cumali Timi'ye acı veda! 6 gün boyunca sulama kanalında aranmıştı...
Adana'nın Karataş ilçesinde 6 gün önce kaybolan ve sulama kanalında cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki Cumali Timi, bugün memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geniş yer bulan ve ailenin yardım çağrısıyla Türkiye'nin gündemine oturan bu yürek dağlayan olay, tarım işçisi bir ailenin yaşadığı trajediyle herkesi yasa boğdu.