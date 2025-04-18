7 yaşındaki Cumali Timi’ye acı veda! 6 gün boyunca sulama kanalında aranmıştı...

Annesi Karanfil'in baş ağrısı nedeniyle uyuduğu sırada, Cumali'nin arkadaşı Yunus Emre ile oynadığı, ardından üşüdüğünü söyleyerek çadıra döneceği öğrenildi. Ancak kısa sürede kendisinden haber alınamadı. Aile ve çevredekiler Cumali'yi bulamayınca jandarmaya başvurdu. Jandarma ve AFAD ekipleri, sulama kanalı kenarında Cumali'ye ait olduğu düşünülen bir terlik buldu; iz takip köpeği de aynı bölgede tepki verdi.