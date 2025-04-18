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Haberler Yaşam 7 yaşındaki Cumali Timi'ye acı veda! 6 gün boyunca sulama kanalında aranmıştı...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 12:12

7 yaşındaki Cumali Timi'ye acı veda! 6 gün boyunca sulama kanalında aranmıştı...

Adana'nın Karataş ilçesinde 6 gün önce kaybolan ve sulama kanalında cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki Cumali Timi, bugün memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geniş yer bulan ve ailenin yardım çağrısıyla Türkiye'nin gündemine oturan bu yürek dağlayan olay, tarım işçisi bir ailenin yaşadığı trajediyle herkesi yasa boğdu.

7 yaşındaki Cumali Timi’ye acı veda! 6 gün boyunca sulama kanalında aranmıştı...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Adana'nın Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'ne mevsimlik tarım işçisi olarak gelen Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin oğlu Cumali Timi, 12 Nisan sabahı saat 09.00 civarında çadırdan arkadaşlarıyla oyun oynamak için ayrıldı.

7 yaşındaki Cumali Timi’ye acı veda! 6 gün boyunca sulama kanalında aranmıştı...

Annesi Karanfil'in baş ağrısı nedeniyle uyuduğu sırada, Cumali'nin arkadaşı Yunus Emre ile oynadığı, ardından üşüdüğünü söyleyerek çadıra döneceği öğrenildi. Ancak kısa sürede kendisinden haber alınamadı. Aile ve çevredekiler Cumali'yi bulamayınca jandarmaya başvurdu. Jandarma ve AFAD ekipleri, sulama kanalı kenarında Cumali'ye ait olduğu düşünülen bir terlik buldu; iz takip köpeği de aynı bölgede tepki verdi.

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7 yaşındaki Cumali Timi’ye acı veda! 6 gün boyunca sulama kanalında aranmıştı...

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 14 Nisan'da, "Sulama kanalında bulunan terlik çocuğa ait. Önceliğimiz Cumali'yi bulmak" dedi. Anne Karanfil Timi, "Pabucuna kurbanım, ciğerim neredesin?" diyerek feryat etti. Aile atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım çağrısında bulundu.

7 yaşındaki Cumali Timi’ye acı veda! 6 gün boyunca sulama kanalında aranmıştı...

EN SON BALIK TUTMAYA ÇALIŞIRKEN GÖRÜLMÜŞ


Arama çalışmaları, jandarma, AFAD, sualtı polisleri, itfaiye ve gönüllülerden oluşan 162 personelle genişletildi. 37 kara aracı, 5 bot, 3 balıkçı teknesi, bir cayrokopter ve 2 dron kullanıldı. Cumali'nin en son elinde kova ile dere kenarında balık tutmaya çalışırken görüldüğü bilgisi üzerine sulama kanalı odak noktası oldu

Acı haberi dün gelmişti! 7 yaşındaki Cumali son yolculuğuna uğurlanıyor | Video

7 yaşındaki Cumali Timi’ye acı veda! 6 gün boyunca sulama kanalında aranmıştı...

"YETER Kİ SAĞ SALİM BULUNSUN"

Aramaların 5'inci gününde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar aileyi ziyaret ederek destek verdi. Karanfil Timi, "Yeter ki sağ salim bulunsun" dedi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve "kurbağa adamlar", sulama kanalını taramaya devam etti. Ancak Cumali'ye dair yeni bir iz bulunamadı.