Acı haberi dün gelmişti! 7 yaşındaki Cumali son yolculuğuna uğurlanıyor | Video
Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedenine ulaşılmıştı. Cumali Timi son yolculuğuna uğurlanıyor...
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