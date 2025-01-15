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Giriş Tarihi: 15.01.2025 08:44 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 08:44

ABD YANGIN SON DAKİKA HABERLERİ: “24 kişi hayatını kaybetti! Los Angeles orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu?

Son dakika ABD yangını söndürüldü mü? Sorusuna yanıt aranıyor. ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde 7 Ocak günü çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangın artarak ilerlemeye devam ediyor. Binlerce hektar alanın kül olduğu yangının 9. Gününde içme suları için uyarı yapıldı. Hollywood ve bölgede yaşayan yüz binlerce kişi tahliye edildi. Can kaybında sayı artarken birçok konut ağır hasar aldı. Ekipler müdahalelerine devam ediyor. Peki, Los Angeles orman yangını sebebi ne, neden çıktı? ABD yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu? İşte detaylar

ABD YANGIN SON DAKİKA HABERLERİ: 24 kişi hayatını kaybetti! Los Angeles orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu?

Los Angeles orman yangınında 9. güne girilirken milyarlarca dolar hasar oluşuyor. ABD'de 7 Ocak tarihinde başlayan ve katlanarak devam eden yangında söndürme faaliyetleri devam ederken yangın kontrol alına alınamıyor. Los Angeles tarihinin en büyük yangını olarak nitelendirilen olayda 24 kişi hayatını kaybederken 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.ABD orman yangını söndürüldü mü, ölü ve yaralı sayısı kaç?

ABD YANGIN SON DAKİKA HABERLERİ: 24 kişi hayatını kaybetti! Los Angeles orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu?

ABD'DEKİ ORMAN YANGINI SON DURUM

ABD'nin Los Angeles şehrini küle çeviren yangın sebebiyle 360 binden fazla kişi için zorunlu tahliye emri çıkarıldı. Kontrol altına alınamayan yangında, Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

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İÇME SULARI İÇİN UYARI YAPILDI!

ABD'de Los Angeles ve çevresinde yangınları söndürme çabaları devam ederken, uzmanlar söz konusu yangınlar nedeniyle içme sularının kimyasal maddelerle kirlenebileceği uyarısında bulundu.

Binlerce hektar alanın yangınlarda kül olduğu Los Angeles'ta yangınlar 9.gününde sürerken, uzmanlar yangınlardan kaynaklanan zehirli kimyasal maddelerin içme sularını kirletebileceğini ve bunun yanı sıra filtreleme ve kaynatma yöntemlerinin de işe yaramayabileceği uyarısında bulundu.

Purdue Üniversitesi'nden Andrew Whelton, yangınların şehirlerde olmasının altyapının "ağır" hasar görmesine yol açtığını belirterek, içme suyuna ilişkin sistemlerin zarar görmesi halinde "kül, duman, kurum, diğer kalıntılar ve gazların" su şebekelerine girebileceğini kaydetti.

Yapı malzemelerindeki kimyasal olarak tasarlanmış sentetiklerin yandıktan sonra partikül ve gaz salımı yaptığını söyleyen Whelton, bu elementlerin özellikle "zehirli" olabileceğine dikkati çekti.

California Üniversitesi'nden Greg Pierce ise yangın esnasında su sistemlerindeki basıncın azalmasıyla toksinlerin suya karışabileceğini vurgulayarak, elektrik kesintilerinin de bu basınç kaybına sebep olabileceğine işaret etti.

Pierce, "Yangın durumunda tüm su sistemine güç beslemesini sürdürmek imkansız olmasa da gerçekten zordur." diye konuştu.

ABD YANGIN SON DAKİKA HABERLERİ: 24 kişi hayatını kaybetti! Los Angeles orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu?

SU KRİZİ TEPKİLERE NEDEN OLDU!

Orman yangınları başladığında kentin su altyapısı için kritik öneme sahip yaklaşık 117 milyon galon su kapasiteli Santa Ynez Rezervuarı'nın "onarım nedeniyle kapalı" olması yangınla mücadelede yaşanan zorlukları artırdı.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgedeki su kaynakları ciddi önem arz ederken AA'nın çektiği boş rezervuarlar son günlerde tartışılan su yetersizliğini gözler önüne serdi.

Los Angeles Su ve Enerji Dairesi (LADWP), yangınlardan en çok etkilenen Pasific Palisades bölgesindeki 1 milyon galonluk üç su tankının tamamının çok kısa sürede boşaldığını duyurdu.

Özellikle sıcak ve kuru mevsimlerde sık sık orman yangınların çıktığı Los Angeles'ta, Temmuz 2024'te Belediye Başkanı Karen Bass'ın itfaiye departmanının bütçesini 17,6 milyon dolar kestiğinin ortaya çıkması da su kaynaklarıyla ilgili sorunların derinleşmesine neden olan bir diğer önemli eleştiri konusu oldu.

Ancak ne LADWP'nin ne de California Valisi Gavin Newsom'ın yangınla mücadele için suyun yeterli olduğuna ilişkin yaptığı açıklamalar eleştirilerin önüne geçemedi.

ABD YANGIN SON DAKİKA HABERLERİ: 24 kişi hayatını kaybetti! Los Angeles orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu?

LOS ANGELES YANGINI DEVAM EDİYOR MU?

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları, rüzgarın yön değiştirmesiyle kent merkezinden uzaklaşsa da 5 ayrı noktada devam ediyor.
Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle kent merkezinden uzaklaşan yangınlar, 5 ayrı noktada sürüyor. İtfaiye ekiplerinin Los Angeles'in Topanga bölgesinde alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmasını engellemek için yaptıkları çalışmalar devam ederken, birçok bölge sakini de tahliye ediliyor.
Meteorolojik verilere göre, rüzgarların bazı bölgelerde yeniden etkili olması beklenirken, tahliye kararları da bu verilere istinaden alınıyor. Yangına havadan helikopterlerle müdahale sürerken, karadan da itfaiye çalışanları, alevlerin ormanlık alan içindeki evlere sıçramasını engellemek için çalışıyor.

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