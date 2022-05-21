Mayıs ayının son haftalarına gelinmesi ile birlikte açık cezaevi izinleri ile alakalı sorgulamalar sürüyor. Konu ile ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan yaklaşık 80 bin açık cezaevi mahkûmunun COVID-19 izinlerinin ne zaman biteceği belli oldu. Peki; Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte o açıklama!