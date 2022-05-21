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Giriş Tarihi: 21.05.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 10:47

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı? CTE duyurdu: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Mayıs ayının son haftalarına gelinmesi ile birlikte açık cezaevi izinleri ile alakalı sorgulamalar sürüyor. Konu ile ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan yaklaşık 80 bin açık cezaevi mahkûmunun COVID-19 izinlerinin ne zaman biteceği belli oldu. Peki; Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte o açıklama!

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı? CTE duyurdu: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Koronavirüs pandemisi süresince 12 kez uzatılan açık cezaevi izinleri ile ilgili CTE açıklama yaptı. Son tarihin hangi gün olduğunu açıklayan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün duyurusu sonrası "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Açık cezaevi izinleri Mayıs ayının son günü bitecek.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı? CTE duyurdu: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

İZİNLER NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan yaklaşık 80 bin açık cezaevi mahkûmunun COVID-19 izinleri 31 Mayıs'ta sona eriyor. Adalet Bakanlığı izinden dönecek hükümlülere kalan cezalarını çekmek üzere girecekleri cezaevleri konusunda tercih hakkı da tanıyacak.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı? CTE duyurdu: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık Cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta son bulacak. Salgının seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izni uzatılmadı.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı? CTE duyurdu: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

DÖNMEYEN FİRARİ SAYILACAK

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, uzayacak mı? CTE duyurdu: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

COVID-19 iznindeki hükümlüler 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönecekler. Denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022'den itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022'den itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.

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