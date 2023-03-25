YENİ İLAN | Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru şartları neler, branş dağılımı nasıl?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Adalet Bakanlığı'dan son dakika personel alımı açıklaması geldi. Bakan Bozdağ, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 18 bin 305 personel alınacağını bildirdi. Bu gelişme sonrası alım yapılacak kadro ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise bu noktada Adalet Bakanlığı 18 bin 305 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, son dakika Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...