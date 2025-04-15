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Adana'da kaybolan Cumali için Müge Anlı da harekete geçmişti! Terlikleri sulama kanalında bulundu...
Giriş Tarihi: 15.04.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
13:15
Adana'da kaybolan Cumali için Müge Anlı da harekete geçmişti! Terlikleri sulama kanalında bulundu...
Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali'yi arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. Sulama kanalı kenarında terlikleri bulunan Cumali için kanal ve çevresinde 250 personelin katılımı ile arama çalışması başlatıldı. Müge Anlı, olaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.