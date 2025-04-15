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Haberler Yaşam Adana'da kaybolan Cumali için Müge Anlı da harekete geçmişti! Terlikleri sulama kanalında bulundu...
Giriş Tarihi: 15.04.2025 13:13 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 13:15

Adana'da kaybolan Cumali için Müge Anlı da harekete geçmişti! Terlikleri sulama kanalında bulundu...

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali'yi arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. Sulama kanalı kenarında terlikleri bulunan Cumali için kanal ve çevresinde 250 personelin katılımı ile arama çalışması başlatıldı. Müge Anlı, olaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Adana’da kaybolan Cumali için Müge Anlı da harekete geçmişti! Terlikleri sulama kanalında bulundu...

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi'den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. İşçiler Timi'yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Adana’da kaybolan Cumali için Müge Anlı da harekete geçmişti! Terlikleri sulama kanalında bulundu...

TERLİKLERİ BULUNDU
Timi'nin terlikleri, sulama kenarında bulundu. Sulama kanalı ve çevresinde 250 personelin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılmadı.

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Adana’da kaybolan Cumali için Müge Anlı da harekete geçmişti! Terlikleri sulama kanalında bulundu...

Çalışmalar, dördüncü gününde de devam ederken aile oğullarının bir an önce bulunması için Müge Anlı'dan yardım isteyerek gözyaşı döktü.

DAHA ÖNCE BOĞULMA VAKALARI YAŞANDI

Cumali'nin kaybolduğu köyün muhtarı İsmet Bulut, "Burası yapay bir drenaj kanalı. Derinlik 3 ila 5 metre arasında değişiyor. Daha önce burada 10 tane boğulma vakası yaşandı." dedi.

Adana’da kaybolan Cumali için Müge Anlı da harekete geçmişti! Terlikleri sulama kanalında bulundu...

TERLİK CUMALİ'NİN

Anne Karanfil Timi, bulunan terliğin Cumali'nin olduğunu doğrulayarak, "Terlik Cumali'nin. Anne kenarları yırtıldı demişti. Kimse ile düşmanlığımız yok" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Adana’da kaybolan Cumali için Müge Anlı da harekete geçmişti! Terlikleri sulama kanalında bulundu...

"KORKTUKLARI İÇİN SÖYLEMİYOR OLABİLİRLER"

Anlı, çevredeki çocukların Cumali'ye ne olduğunu bildiğini düşündüğünü söyleyerek, "Korktukları için söyleyemiyor olabilirler" dedi.