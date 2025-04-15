Adana’da kaybolan Cumali için Müge Anlı da harekete geçmişti! Terlikleri sulama kanalında bulundu...

Çalışmalar, dördüncü gününde de devam ederken aile oğullarının bir an önce bulunması için Müge Anlı'dan yardım isteyerek gözyaşı döktü.

DAHA ÖNCE BOĞULMA VAKALARI YAŞANDI

Cumali'nin kaybolduğu köyün muhtarı İsmet Bulut, "Burası yapay bir drenaj kanalı. Derinlik 3 ila 5 metre arasında değişiyor. Daha önce burada 10 tane boğulma vakası yaşandı." dedi.