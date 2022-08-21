Haberler Yaşam ALES yorumları ile ALES soruları zor muydu, kolay mıydı? ÖSYM 2022 ALES nasıldı, matematik ve Türkçe soruları zor muydu kolay mıydı?

Giriş Tarihi: 21.08.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 13:23

ALES yorumları ile ALES soruları zor muydu, kolay mıydı? ÖSYM 2022 ALES nasıldı, matematik ve Türkçe soruları zor muydu kolay mıydı?

Bu yıl ikincisi düzenlenen ALES sınavının ardından, sınavda sorulan soruların zorluk seviyesi konuşulur oldu. Sosyal medya gündemini dolduran ALES yorumları ile ALES nasıldı sorusuna cevaplar veriliyor. Özellikle sınava giren adaylar, ALES soruları zor muydu sorularını yöneltiyor. 2022 ALES nasıldı sorusuyla birlikte Türkçe, matematik, geometri ve mantık sorularını kendi aralarında tartışıyorlar. Peki, ALES nasıldı? ALES soruları zor muydu? İşte öğrencilerden gelen ALES yorumları ile 2022 ALES soruları hakkında detaylar!