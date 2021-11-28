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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika yükselişi sürüyor! 28 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 28.11.2021 06:12 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 07:08

Altın fiyatları son dakika yükselişi sürüyor! 28 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni hafta öncesinde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar dolar kuru karşısında güvenilir olarak görülen altın alım satımı yapmak istiyor. Ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenen canlı rakamları takip edebilmek mümkün. Kapalıçarşı'da en son çeyrek altın 1,129 liradan işlem görürken cumhuriyet altın fiyatı 4 bin lira civarında güne başlamıştı. Peki altın fiyatları ne kadar? 28 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar

Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 28 Kasım 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyte, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları… Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın fiyatları üzerindeki canlı rakamları merak ediyor. Gün içinde canlı rakamları merak edenler 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Her gün anlık olarak değişen canlı rakamlar alış ve satış fiyatları üzerinden değişiyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 28 Kasım 2021 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyte, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 28 Kasım 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyte, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.129,00

SATIŞ: 1.158,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 4.683,00

SATIŞ: 4.754,00

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.705,00

SATIŞ: 4,759,00

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Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 28 Kasım 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyte, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.520,67

SATIŞ: 4.608,91

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.257,00

SATIŞ: 2.314,00

Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 28 Kasım 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyte, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.705,00

SATIŞ: 4,759,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 712 ,73

SATIŞ: 713,05

Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 28 Kasım 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyte, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ:638,34

SATIŞ: 663,03

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.257,00

SATIŞ: 2.314,00

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