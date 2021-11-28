Altın fiyatları son dakika yükselişi sürüyor! 28 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni hafta öncesinde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar dolar kuru karşısında güvenilir olarak görülen altın alım satımı yapmak istiyor. Ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenen canlı rakamları takip edebilmek mümkün. Kapalıçarşı'da en son çeyrek altın 1,129 liradan işlem görürken cumhuriyet altın fiyatı 4 bin lira civarında güne başlamıştı. Peki altın fiyatları ne kadar? 28 Kasım bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar