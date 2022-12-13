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Haberler Yaşam Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle | 2022 Amasya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!
Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 09:47

Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle | 2022 Amasya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. TOKİ 250 bin sosyal konut kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. Takvime göre bugün TOKİ Amasya kura çekimi başlıyor. Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merkez, Merzifon, Suluova, Taşova, Ziyaret ilçelerinde inşa edilecek 1.150 konutun hak sahipleri Amasya TOKİ kura sonuçları canlı yayında belli olacak. Ardından 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı erişime açılacak. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde çekilecek Amasya TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ile araştırılmaya başladı. İşte, 2022 Amasya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi…

Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle | 2022 Amasya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

Amasya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Sosyal konut kura takvimine göre, Amasya TOKİ başvuru sonuçları bugün açıklanmaya başlıyor. Amasya TOKİ kura çekimi ile 8 ilçede toplam 1.150 konut hak sahiplerini bulacak. 2022 Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Noter huzurunda çekilecek kuraların ardından isim listesi sistemde yerini alacak. Peki, Amasya TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, İlk Evim kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi…

Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle | 2022 Amasya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAMSUN VE AMASYA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 13 Aralık 2022 Salı bugün Samsun ve Amasya'da çekiliş gerçekleşiyor.

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Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle | 2022 Amasya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

TOKİ AMASYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Amasya kura çekimi, 13 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

8 ilçede toplam 1.150 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Amasya Spor Salonu'nda çekilecek.

Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle | 2022 Amasya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

TOKİ AMASYA KONUTLARI NEREDE?

Toplam 8 ilçe için TOKİ Amasya kura çekilişi 13 Aralık Salı günü saat 10.00'da başlayacak. İşte, TOKİ Amasya evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

Amasya Göynücek 2. Etap 125 Sosyal Konut

Amasya Gümüşhacıköy 100

Amasya Hamamözü 2. Etap 157

Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle | 2022 Amasya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

Amasya Merkez 180

Amasya Merzifon 150

Amasya Suluova 4. Etap 251

Amasya Taşova 100

Amasya Ziyaret 3. Etap 87

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