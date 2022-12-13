Haberler Yaşam Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle | 2022 Amasya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 09:47

Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle | 2022 Amasya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

Amasya TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. TOKİ 250 bin sosyal konut kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. Takvime göre bugün TOKİ Amasya kura çekimi başlıyor. Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merkez, Merzifon, Suluova, Taşova, Ziyaret ilçelerinde inşa edilecek 1.150 konutun hak sahipleri Amasya TOKİ kura sonuçları canlı yayında belli olacak. Ardından 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı erişime açılacak. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde çekilecek Amasya TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ile araştırılmaya başladı. İşte, 2022 Amasya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi…