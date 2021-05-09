Anneler Günü’nde Çiçek Sepeti çiçek gönderiyor mu, aynı gün teslimat var mı? 9 Mayıs 2021 Çiçek Market, 44 Çiçek ve Çiçek Sepeti aynı gün çiçek gönderiyor mu?

Ülkemizde her yıl Mayıs ayının ikinci haftasına denk gelen Anneler Günü, bugün kutlanıyor. Milyonlarca kişi bu özel günde annelerine hediye veriyor ve günün mutluluğunu yaşıyor. Annesinden uzak olan kişiler ise, 'Anneler Günü'nde Çiçek Sepeti çiçek gönderiyor mu', 9 Mayıs 2021 Çiçek Market, 44 Çiçek ve Çiçek Sepeti aynı gün çiçek gönderiyor mu sorularının yanıtını merak ediyor. İşte Anneler Günü'nde Çiçek Sepeti çiçek gönderiyor mu, aynı gün teslimat var mı ve çiçekçiler açık mı sorularının yanıtı…