Anneler Günü’nde Çiçek Sepeti çiçek gönderiyor mu, aynı gün teslimat var mı? 9 Mayıs 2021 Çiçek Market, 44 Çiçek ve Çiçek Sepeti aynı gün çiçek gönderiyor mu?

ANNELER GÜNÜNDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK OLACAK MI?

Anneler Gününde çiçekçiler açık olacak. Anneler Günü bu sene 9 Mayıs 2021 Pazar gününe denk geliyor. Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.

EN ÖZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Benim biricik annem, kalbimde daima çok özel bir yerin olacak."

"Senin çocuğun olmaktan gurur duyuyorum."

"Birçok insan için önemlisin, ama annem olmak için yaptığın inanılmaz işler için özellikle minnettarım."

"En harika arkadaşlarımdan biri, gezegendeki en harika annelerden birisin! Anneler Günün kutlu olsun!"

"Günümü aydınlatan ve hayatımı anlamlandıransın. Seninle gülümsemeden bir gün geçirmeyi hayal edemiyorum. Anneler Günün kutlu olsun!"

"Anneler Günün kutlu olsun! Sen hayatımdaki en özel ve en önemli kadınsın. Seni seviyorum anne!"