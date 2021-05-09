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Haberler Yaşam Anneler Günü’nde Çiçek Sepeti çiçek gönderiyor mu, aynı gün teslimat var mı? 9 Mayıs 2021 Çiçek Market, 44 Çiçek ve Çiçek Sepeti aynı gün çiçek gönderiyor mu?
Giriş Tarihi: 09.05.2021 01:12 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 09:43

’nde çiçek gönderiyor mu, aynı gün teslimat var mı? 9 Mayıs 2021 Çiçek Market, 44 Çiçek ve Çiçek Sepeti aynı gün çiçek gönderiyor mu?

Ülkemizde her yıl Mayıs ayının ikinci haftasına denk gelen , bugün kutlanıyor. Milyonlarca kişi bu özel günde annelerine hediye veriyor ve günün mutluluğunu yaşıyor. Annesinden uzak olan kişiler ise, 'Anneler Günü'nde çiçek gönderiyor mu', 9 Mayıs 2021 Çiçek Market, 44 Çiçek ve Çiçek Sepeti aynı gün çiçek gönderiyor mu sorularının yanıtını merak ediyor. İşte Anneler Günü'nde Çiçek Sepeti çiçek gönderiyor mu, aynı gün teslimat var mı ve çiçekçiler açık mı sorularının yanıtı…

Anneler Günü’nde Çiçek Sepeti çiçek gönderiyor mu, aynı gün teslimat var mı? 9 Mayıs 2021 Çiçek Market, 44 Çiçek ve Çiçek Sepeti aynı gün çiçek gönderiyor mu?

'nde çiçek gönderiyor mu, 9 Mayıs 2021 Çiçek Market, 44 Çiçek ve Çiçek Sepeti aynı gün çiçek gönderiyor mu soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Hayatımız boyunca bize değer veren annelerimizin bu özel gününü onlara çiçek alarak mutlu etmek isteriz. Tam kapanmaya denk gelen sokağa çıkma yasağında çiçeklerin belli saatlerde çalıştığı biliniyor. Peki, Anneler Günü'nde Çiçek Sepeti çiçek gönderiyor mu? 9 Mayıs 2021 Çiçek Market, 44 Çiçek ve Çiçek Sepeti aynı gün çiçek gönderiyor mu? İşte detaylar;

Anneler Günü’nde Çiçek Sepeti çiçek gönderiyor mu, aynı gün teslimat var mı? 9 Mayıs 2021 Çiçek Market, 44 Çiçek ve Çiçek Sepeti aynı gün çiçek gönderiyor mu?

BUGÜN ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

9 Mayıs Pazar günü kutlanacak. İçişleri Bakanlığının internet sitesindeki açıklamada, "Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir.'' ifadelerine yer verildi. Yani Anneler Gününde çiçekçiler açık olacak.

ANNELER GÜNÜ NEDENİYLE ÇİÇEKÇİ DÜKKÂNLARI KISITLAMALARDAN MUAF OLACAKLAR MIDIR?

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir.

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Anneler Günü’nde Çiçek Sepeti çiçek gönderiyor mu, aynı gün teslimat var mı? 9 Mayıs 2021 Çiçek Market, 44 Çiçek ve Çiçek Sepeti aynı gün çiçek gönderiyor mu?

ANNELER GÜNÜNDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK OLACAK MI?

Anneler Gününde çiçekçiler açık olacak. bu sene 9 Mayıs 2021 Pazar gününe denk geliyor. Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.

EN ÖZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Benim biricik annem, kalbimde daima çok özel bir yerin olacak."

"Senin çocuğun olmaktan gurur duyuyorum."

"Birçok insan için önemlisin, ama annem olmak için yaptığın inanılmaz işler için özellikle minnettarım."

"En harika arkadaşlarımdan biri, gezegendeki en harika annelerden birisin! Anneler Günün kutlu olsun!"

"Günümü aydınlatan ve hayatımı anlamlandıransın. Seninle gülümsemeden bir gün geçirmeyi hayal edemiyorum. Anneler Günün kutlu olsun!"

"Anneler Günün kutlu olsun! Sen hayatımdaki en özel ve en önemli kadınsın. Seni seviyorum anne!"

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