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Antalya iftar vakti 2025: Antalya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
11:30
Antalya iftar vakti 2025: Antalya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Akdeniz'in sıcak ikliminde Ramazan heyecanı giderek artarken, sahur vakti ve iftar saati büyük bir merakla bekleniyor. Oruç tutacaklar, imsakiye saatlerine göre günlük düzenlerini oluştururken, iftar sofralarında sevdikleriyle buluşmayı bekliyor. Güneşin batışıyla birlikte oruçlarını açacak olanlar, iftar vaktini büyük bir sabırsızlıkla takip ediyor. 2025 Antalya iftar vakti saat kaçta? İşte imsakiye bilgileri ve sahur vakti!