Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Antalya iftar vakti 2025: Antalya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 11:30

Antalya iftar vakti 2025: Antalya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Akdeniz'in sıcak ikliminde Ramazan heyecanı giderek artarken, sahur vakti ve iftar saati büyük bir merakla bekleniyor. Oruç tutacaklar, imsakiye saatlerine göre günlük düzenlerini oluştururken, iftar sofralarında sevdikleriyle buluşmayı bekliyor. Güneşin batışıyla birlikte oruçlarını açacak olanlar, iftar vaktini büyük bir sabırsızlıkla takip ediyor. 2025 Antalya iftar vakti saat kaçta? İşte imsakiye bilgileri ve sahur vakti!

Antalya iftar vakti 2025: Antalya İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının bereketi Antalya'da da hissedilirken, iftar saati ve sahur vakti için hazırlıklar başladı. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler imsakiye bilgilerini inceliyor. 2025 Antalya iftar vakti saat kaçta?

Antalya iftar vakti 2025: Antalya İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ANTALYA İMSAKİYE 2025: ANTALYA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Antalya başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya iftar vakti 2025: Antalya İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının ilk 5 günü için Antalya iftar ve sahur vakitleri:

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)
Antalya İftar Vakti: 18:34
Antalya Sahur (İmsak) Vakti: 05:56

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)
Antalya İftar Vakti: 18:35
Antalya Sahur (İmsak) Vakti: 05:55

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)
Antalya İftar Vakti: 18:36
Antalya Sahur (İmsak) Vakti: 05:53

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)
Antalya İftar Vakti: 18:37
Antalya Sahur (İmsak) Vakti: 05:52

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)
Antalya İftar Vakti: 18:38
Antalya Sahur (İmsak) Vakti: 05:51

Antalya iftar vakti 2025: Antalya İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ANTALYA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Antalya için ilk teravih vakti 20:11 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 20:11

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 20:12

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 20:13

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 20:14

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 20:15

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 20:16

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Antalya iftar vakti 2025: Antalya İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

FİTRE NE KADAR, KİMLERE VERİLİR?
Fitre, Ramazan ayında verilmesi gereken bir sadakadır ve kişi başına belirlenen miktar her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı fitre miktarını 180 TL olarak belirlemiştir. Bu miktar, bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hesaplanmıştır. Fitre, yoksullara, yetimlere, borçlulara ve ihtiyaç sahiplerine verilebilir. Hanedeki kişi sayısına göre hesaplanarak, Ramazan Bayramı namazından önce verilmesi tavsiye edilir.

SON DAKİKA