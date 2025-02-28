Antalya iftar vakti 2025: Antalya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

FİTRE NE KADAR, KİMLERE VERİLİR?

Fitre, Ramazan ayında verilmesi gereken bir sadakadır ve kişi başına belirlenen miktar her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı fitre miktarını 180 TL olarak belirlemiştir. Bu miktar, bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hesaplanmıştır. Fitre, yoksullara, yetimlere, borçlulara ve ihtiyaç sahiplerine verilebilir. Hanedeki kişi sayısına göre hesaplanarak, Ramazan Bayramı namazından önce verilmesi tavsiye edilir.