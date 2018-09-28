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'da ve lara baskını

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 28.09.2018 18:04 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 18:07
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'da ve lara baskını
Antalya'da hamam ve saunalara fuhuş baskını

7 KADIN KURTARILDI

'da polisin yaptırıldığı ileri sürülen ve lara düzenlediği eş zamanlı operasyonda fuhşa zorlandığı iddia edilen 7 kadın kurtarılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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'da ve lara baskını
Antalya'da hamam ve saunalara fuhuş baskını

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde yaptırıldığı ileri sürülen ve lara eş zamanlı operasyon düzenledi.

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'da ve lara baskını
Antalya'da hamam ve saunalara fuhuş baskını

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Operasyonda fuhşa zorlandığı iddia edilen 7 kadın kurtarılırken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

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'da ve lara baskını
Antalya'da hamam ve saunalara fuhuş baskını

KADINLAR SERBEST BIRAKILDI

Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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'da ve lara baskını
Antalya'da hamam ve saunalara fuhuş baskını

Polis, tan elde edildiği belirtilen bir miktar paraya da el koydu.

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'da ve lara baskını
Antalya'da hamam ve saunalara fuhuş baskını
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'da ve lara baskını
Antalya'da hamam ve saunalara fuhuş baskını
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