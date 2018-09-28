Antalya'da hamam ve saunalara fuhuş baskını

7 KADIN KURTARILDI Antalya'da polisin fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen hamam ve saunalara düzenlediği eş zamanlı operasyonda fuhşa zorlandığı iddia edilen 7 kadın kurtarılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. EŞ ZAMANLI OPERASYON Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen hamam ve saunalara eş zamanlı operasyon düzenledi. ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA Operasyonda fuhşa zorlandığı iddia edilen 7 kadın kurtarılırken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. KADINLAR SERBEST BIRAKILDI Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis, fuhuştan elde edildiği belirtilen bir miktar paraya da el koydu.