Haberler
Yaşam
Antep'te depremi yaşadı, İstanbul'da çatlak eve sığındı!
Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:13
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
10:16
Antep'te depremi yaşadı, İstanbul'da çatlak eve sığındı!
'Asrın Felaketini', Gaziantep'te ziyarete gittiği ailesinin evinde yaşayan 2 çocuk annesi Gülhan Doğan, duvarlarında ve kolonlarında çatlaklar olan Bahçelievler'deki evine sığınmak zorunda kaldı. Doğan, "Depremi yaşadım, o korku hala içimde. Çocuklarıma ve bana bir şey olacak diye korkuyorum. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Evimdeki çatlaklar beni çok korkutuyor" dedi.