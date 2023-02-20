Antep’te depremi yaşadı, İstanbul’da çatlak eve sığındı!

Gaziantep'e ailemi ziyarete gitmiştim. Depremi yaşadım. Ailem hala evlerine giremiyor. Depremi yaşadıktan sonra şimdi çok daha fazla korkuyorum. Evimdeki çatlaklar beni çok korkutuyor. Sabahlara kadar gözüme uyku girmiyor. Çocuklarıma ve bana bir şey olacak diye çok korkuyorum. En kısa zamanda önlem alınmasını istiyorum" dedi. Doğan, yetkililerin evde depreme dayanıklı olup olmadığı yönünde inceleme yapmasını bekliyor.