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Haberler Yaşam AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI | 2023 AÖS e-sınav ekranı ile online AÖF vize sınav girişi için tıkla!
Giriş Tarihi: 08.04.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 11:25

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI | 2023 AÖS e-sınav ekranı ile online AÖF vize sınav girişi için tıkla!

AÖF sınav giriş ekranı erişime açıldı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, bahar dönemi AÖF sınavları için kolları sıvadı. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt genelinde üniversitelerde sınavların online yapılmasına karar verilmişti. Bu karar neticesinde online olarak gerçekleştirilen AÖF Bahar Dönemi ara sınavları için AÖS e-sınav ekranı erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak online AÖF vize girişi ekranına ulaşabilir, AÖF sınav ekranı üzerinden online sınava katılım sağlayabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI | 2023 AÖS e-sınav ekranı ile online AÖF vize sınav girişi için tıkla!

AÖF sınav giriş ekranı 8-9 ve 15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları için erişime açıldı. Sınavlara online olarak katılım sağlayacak on binlerce aday 2023 AÖS e-sınav ekranı için araştırma yaparken, fakülteden gelen duyurular ve sınav kuralları ışığında e-sınav ekranı erişime açıldı. Online AÖF vize girişi için aşağıdaki linke tıklayarak AÖF sınav giriş ekranı üzerinden sınava katılabilirsiniz!

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI | 2023 AÖS e-sınav ekranı ile online AÖF vize sınav girişi için tıkla!

AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

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AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI | 2023 AÖS e-sınav ekranı ile online AÖF vize sınav girişi için tıkla!

AÖF VİZE SINAVINA NASIL GİRİLİR?

Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI | 2023 AÖS e-sınav ekranı ile online AÖF vize sınav girişi için tıkla!

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor.

AÖF online sınavlara giriş işlemi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle sisteme giriş yaparak sınavlarını başlatabilecek.

Sınav sistemi 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olacak. Sorumlu olduğunuz her bir ders için hangi gün sınava girebileceğiniz öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yer alan "Sınav Giriş Bilgisinde" belirtilmiştir. Dersinize burada belirtilen gün dışındaki günlerde giremezsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI | 2023 AÖS e-sınav ekranı ile online AÖF vize sınav girişi için tıkla!

AÖF ONLİNE SINAV KURALLARI NELER?

1-Sınavda her ders için 20 soru ve 30 dakika süreniz olacaktır.

2-Sınav sistemi 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olacaktır. Sorumlu olduğunuz her bir ders için hangi gün sınava girebileceğiniz öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yer alan "Sınav Giriş Bilgisinde" belirtilmiştir. Dersinize burada belirtilen gün dışındaki günlerde giremezsiniz.

3-Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

4-Bu sınav başarı notunuzu %30 oranında etkileyecektir.

5-Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek.

6-Anadolu Üniversitesi; sınavın güvenliği, ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi, gerekli hallerde sınavın iptali ve disiplin işlemleri amacıyla öğrencinin yaptığı işaretleme, harcadığı süre, IP adresi, işletim sistemi, tarayıcı uygulaması ve sürümü gibi gerekli gördüğü verileri kaydedebilir. Öğrencinin sınava girebilmesi için "Sınavda Uygulanacak Kurallar"ı kabul etmesi gerekir. Öğrenci, bu kabulle verilerinin, Üniversite tarafından toplanmasına ve işlenmesine izin vermiş sayılır.

7-Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan "Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyip "Sınavı Başlat" butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızı başlatmak istemiyorsanız "Vazgeç ve Ders Listesine Dön" butonuna basarak ilgili oturumdaki sorumlu olduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz.

8-"Sınavı Başlat" butonuna bastığınızda seçilen dersinize ait bir oturum oluşturulur ve sınav anındaki her işlem bu oturum üzerinden gerçekleştirilir.

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