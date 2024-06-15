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AREFE GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER 15 HAZİRAN 2024 | Kurban Bayramı arifesinde bankalar, kargolar, noterler, hastaneler, eczaneler, marketler, borsa açık mı?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
07:52
AREFE GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER 15 HAZİRAN 2024 | Kurban Bayramı arifesinde bankalar, kargolar, noterler, hastaneler, eczaneler, marketler, borsa açık mı?
Kurban bayramı arifesinde kapalı olan yerler araştırılıyor. Bayram öncesi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar bankalar, kargolar, noterler, hastaneler, eczaneler, marketler, borsa açık mı sorusuna yanıt arıyor. 9 günlük bayram tatili 15 Haziran arife günüyle başladı. Peki, arife günü bankalar, kargolar, noterler, hastaneler, eczaneler, marketler, borsa açık mı?