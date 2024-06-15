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Haberler Yaşam AREFE GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER 15 HAZİRAN 2024 | Kurban Bayramı arifesinde bankalar, kargolar, noterler, hastaneler, eczaneler, marketler, borsa açık mı?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 07:52

AREFE GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER 15 HAZİRAN 2024 | Kurban Bayramı arifesinde bankalar, kargolar, noterler, hastaneler, eczaneler, marketler, borsa açık mı?

Kurban bayramı arifesinde kapalı olan yerler araştırılıyor. Bayram öncesi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar bankalar, kargolar, noterler, hastaneler, eczaneler, marketler, borsa açık mı sorusuna yanıt arıyor. 9 günlük bayram tatili 15 Haziran arife günüyle başladı. Peki, arife günü bankalar, kargolar, noterler, hastaneler, eczaneler, marketler, borsa açık mı?

AREFE GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER 15 HAZİRAN 2024 | Kurban Bayramı arifesinde bankalar, kargolar, noterler, hastaneler, eczaneler, marketler, borsa açık mı?

9 günlük bayram tatili 15 Haziran Kurban bayramı arifesiyle başladı. Tatil süresince banka, noter, eczane, hastane ve banka gibi resmi kurum ve kuruluşlarda işlem yapacak olan kişiler bugün ve bayramda açık ve kaplı olan yerleri araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı arifesinde bankalar, kargolar, noterler, hastaneler, eczaneler, marketler, borsa açık mı?

AREFE GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER 15 HAZİRAN 2024 | Kurban Bayramı arifesinde bankalar, kargolar, noterler, hastaneler, eczaneler, marketler, borsa açık mı?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe Günü bankalar açık olmayacak. Hafta sonu AVM gibi yerlerde hizmet veren banka şubeleri öğlen saatine kadar açık olabiliyor. Ancak bayram tatili nedeniyle bu tarz yerlerde bulunan banka şubelerinin de kapalı olması bekleniyor. Banka Şubeleri 24 Haziran tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.

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AREFE GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER 15 HAZİRAN 2024 | Kurban Bayramı arifesinde bankalar, kargolar, noterler, hastaneler, eczaneler, marketler, borsa açık mı?

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı olmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesi bayram tatili boyunca kapalı olacak.

Arefe günü, yani 15 Haziran Cumartesi günü kargolar yarım gün çalışma sürecinde olacak. Öğleden sonra ise hizmet vermeyecek.

AREFE GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER 15 HAZİRAN 2024 | Kurban Bayramı arifesinde bankalar, kargolar, noterler, hastaneler, eczaneler, marketler, borsa açık mı?

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Arefe günleri yarım gün resmi tatildir. Bu nedenle eczaneler arefe günü saat 09.00-13.00 saatleri arası açık olup, 13.00 sonrası sadece nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.

AREFE GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER 15 HAZİRAN 2024 | Kurban Bayramı arifesinde bankalar, kargolar, noterler, hastaneler, eczaneler, marketler, borsa açık mı?

AREFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

Arefe günü alışveriş merkezleri (AVM'ler) genellikle açık olacak ve standart çalışma saatlerinde hizmet verecekler. Çoğu AVM, 10:00-22:00 saatleri arasında açık olacak, ancak bazıları yoğunluğa bağlı olarak kapanış saatini 23:00'e kadar uzatabilir.

Genel olarak, AVM'ler bayram süresince açık olacak ve alışveriş yapma imkanı sunacaktır.

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