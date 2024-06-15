AREFE GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER 15 HAZİRAN 2024 | Kurban Bayramı arifesinde bankalar, kargolar, noterler, hastaneler, eczaneler, marketler, borsa açık mı?

9 günlük bayram tatili 15 Haziran Kurban bayramı arifesiyle başladı. Tatil süresince banka, noter, eczane, hastane ve banka gibi resmi kurum ve kuruluşlarda işlem yapacak olan kişiler bugün ve bayramda açık ve kaplı olan yerleri araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı arifesinde bankalar, kargolar, noterler, hastaneler, eczaneler, marketler, borsa açık mı?