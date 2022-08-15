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Aslıhan Sinem Çiçek'in son görüntüsü kamerada! Acılı baba ilk kez konuştu: Vücudunda yüksek oranda...
Giriş Tarihi: 15.08.2022 14:47
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
15:28
Aslıhan Sinem Çiçek'in son görüntüsü kamerada! Acılı baba ilk kez konuştu: Vücudunda yüksek oranda...
İzmir'de iş görüşmesine gittikten sonra eve geri dönmeyen bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde öldüğü anlaşılan Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) babası Serdar Çiçek (41), kızının kanında yüksek miktarda uyuşturucu tespit edildiğini söyledi. Kızının otoyol kenarında tacize uğradığını da iddia eden Çiçek (41), "Suçluların bulunması için devletimizden destek istiyoruz. Adalet istiyoruz. Kadın cinayetlerin durdurulmasını istiyoruz" dedi.