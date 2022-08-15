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Haberler Yaşam Aslıhan Sinem Çiçek'in son görüntüsü kamerada! Acılı baba ilk kez konuştu: Vücudunda yüksek oranda...
Giriş Tarihi: 15.08.2022 14:47 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 15:28

Aslıhan Sinem Çiçek'in son görüntüsü kamerada! Acılı baba ilk kez konuştu: Vücudunda yüksek oranda...

İzmir'de iş görüşmesine gittikten sonra eve geri dönmeyen bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde öldüğü anlaşılan Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) babası Serdar Çiçek (41), kızının kanında yüksek miktarda uyuşturucu tespit edildiğini söyledi. Kızının otoyol kenarında tacize uğradığını da iddia eden Çiçek (41), "Suçluların bulunması için devletimizden destek istiyoruz. Adalet istiyoruz. Kadın cinayetlerin durdurulmasını istiyoruz" dedi.

DHA
Aslıhan Sinem Çiçek’in son görüntüsü kamerada! Acılı baba ilk kez konuştu: Vücudunda yüksek oranda...

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında Bornova'daki bir restoranda garson işi ile ilgili görüşmek için evden ayrıldı. Sinem akşam saatlerinde dönmeyince, babası Serdar Çiçek, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Aslıhan Sinem Çiçek’in son görüntüsü kamerada! Acılı baba ilk kez konuştu: Vücudunda yüksek oranda...

Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in cenazesi, aynı gün Hilal Habeşi Camii'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Aslıhan Sinem Çiçek’in son görüntüsü kamerada! Acılı baba ilk kez konuştu: Vücudunda yüksek oranda...

SON GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA
Çiçek'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüpheli olarak Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Çiçek'in cep telefonu üzerinden çıkan Kaya, çıkarıldığı mahkemece 'gasp' suçundan tutuklandı. Öte yandan Sinem'in Bornova'daki iş görüşmesinden çıktıktan sonraki anları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Aslıhan Sinem Çiçek'in hafif ticari bir aracı bindiği görülüyor.

İş görüşmesine gidip bir gün sonra ölen Sinem'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Aslıhan Sinem Çiçek’in son görüntüsü kamerada! Acılı baba ilk kez konuştu: Vücudunda yüksek oranda...

'İKİ DEFA KALBİ DURMUŞ'
Genç kızın büyük üzüntü yaşayan babası Serdar Çiçek, kızının iş görüşmesine gitmek için ayrıldığını, kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirten Çiçek, "Kendisini daha sonra hastanede bulduk. Yüksek derecede ateşi varmış.

Aslıhan Sinem Çiçek’in son görüntüsü kamerada! Acılı baba ilk kez konuştu: Vücudunda yüksek oranda...

Vücudunda yüksek oranda uyuşturucu madde tespit edilmiş. Ancak uyuşturucunun ne olduğunu henüz bilmediklerini söylediler. Kalbinin hızlı attığını ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ertesi gün saat 13.00'te kızım yaşamını yitirdi. İki defa kalbi durmuş" dedi.

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