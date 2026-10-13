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Ateş-Serbest'ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
Giriş Tarihi: 13.10.2026 15:35
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 15:38
Ateş-Serbest'ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
1 Eylül'de başlayan Ateş Serbest-2026 Tatbikatı kapsamındaki faaliyetler devam ediyor. Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda yerli keskin nişancı tüfekleri ve obüslerle hedefler tam isabetle vuruldu.