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Giriş Tarihi: 13.10.2026 15:35 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 15:38

Ateş-Serbest'ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı

1 Eylül'de başlayan Ateş Serbest-2026 Tatbikatı kapsamındaki faaliyetler devam ediyor. Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda yerli keskin nişancı tüfekleri ve obüslerle hedefler tam isabetle vuruldu.

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Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı

Tatbikat kapsamında farklı çap ve özelliklerdeki keskin nişancı tüfekleriyle farklı uzaklıklarda bulunan hedefler vuruldu. Atışlarda yerli keskin nişancı tüfekleri KNT 76 ve BORA 12'nin 7,62 milimetrelik, KN12'nin 8,59 milimetrelik ve KALE-KSR 50'nin 12,7 milimetrelik modelleri kullanıldı.

Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı

Ayrıca 8,59 milimetrelik CADEX ve ACCURACY, 12,7 milimetrelik MACMİLLAN ve M82 A1 ile 9,5 milimetrelik CADEX SHADOW keskin nişancı tüfekleriyle atışlar gerçekleştirildi. Tatbikatta ayrıca, senaryo gereği yaralıya ulaşan tankın sisleme yapmasının ardından insansız ve modüler kara aracı PALEM ile yaralı güvenli bölgeye taşındı. 15 Ekim'de Seçkin Gözlemci Günü'nün yapılacağı tatbikat, 22 Ekim'de sona erecek.

Ateş Serbest Tatbikatı'nda nefes kesen anlar | Video

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Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı

BORAN DAKİKADA 6-8 ATIŞ YAPIYOR

Tatbikat kapsamında terörle mücadele harekatında ve zorlu arazi koşullarında görev yapan 105 milimetrelik havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN ile de atışlar yapıldı. BORAN, 2022 yılından itibaren envantere girmeye başladı. Modern topçu sistemleriyle donatılan BORAN, kendi konumunu ve yönünü bulabiliyor.

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Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı

360 derece atış yapabilen, bir dakika gibi kısa bir sürede mevzilenebilen ve dakikada 6-8 atış gerçekleştirebilen BORAN, görerek atış sistemi sayesinde gece şartlarında da atış ve yakın emniyet görevlerini yerine getirebiliyor.

Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı

PANTER OBÜSLERİ 40 KİLOMETREYİ VURABİLİYOR

Tatbikat kapsamında PANTER obüsleriyle de hedefler vuruldu. Yerli imkanlarla geliştirilen PANTER obüsü, 2025 yılında 8×8 taktik tekerlekli araca entegre edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücü ve hareket kabiliyetine katkı sağladı. 155 milimetre çapındaki PANTER obüsü, 5 kişilik mürettebatıyla 40 kilometre mesafeye etkili atış gerçekleştirebiliyor. İki dakika gibi kısa bir sürede mevzi değiştirebilmesi, sistemin muharebe sahasındaki hareket kabiliyetini artırıyor.

Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı

PALEM İNSANSIZ KARA ARACI

Faaliyet kapsamında ayrıca tank atışları ve ardından, tanktan yaralı personel tahliyesi de gerçekleştirildi. Yaralının tanktan tahliyesi için Tekatron firması tarafından geliştirilen yerli PALEM insansız kara aracı kullanıldı.

Keşif ve lojistik görevlerinin yanı sıra entegre Aselsan SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ve Roketsan Karaok Kule altyapısı ile donatılan PALEM, ateş gücünü elektro-optik, termal kameralar ve entegre sistemlerin sunduğu hassas hedef tespiti ve güdüm teknolojileriyle birleştirerek sahada yüksek hassasiyetli bir caydırıcılık oluşturuyor.

Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı

Balistik koruması ve yüksek torklu elektrikli tahrik sistemiyle asimetrik tehditlerin hakim olduğu muharebe sahasındaki değişim hızına kusursuz şekilde ayak uydurabilen araç, 3 tonluk muharebe ağırlığına sahip.

Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı

Yüzde 60 dik eğim tırmanma, 1 metrelik hendek geçişi ve 40 santimetrelik dik engel aşma yeteneklerinin yanı sıra gelişmiş gözetleme sistemleri bulunan PALEM, değişen görev ihtiyaçlarına göre hızla şekillenebilen modüler yapıya sahip. PALEM, 1 tonluk yük taşıma kapasitesi ve 8 sis havanıyla desteklenen savunma sistemleri sayesinde hibrit ve dinamik harp ortamında taktik üstünlüğü tamamen dost unsurlara kazandıran yeni nesil bir güç çarpanı olarak öne çıkıyor.

Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı

TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan "Ateş Serbest-2026"nın Seçkin Gözlemci Günü 15 Ekim'de gerçekleştirilecek ve faaliyet 22 Ekim'de tamamlanacak.

Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
Ateş-Serbest’ten nefes kesen görüntüler! Hedefler tam isabetle vuruldu: Yerli ve milli sistemler kullanıldı
#ANKARA

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