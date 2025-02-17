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Haberler Yaşam AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI 2025: AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücreti nasıl ödenir?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:08

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI 2025: AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücreti nasıl ödenir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2024-2025 bahar dönemi için kayıt yenileme işlemlerini başlattı. Öğrenciler, kayıt yenileme sürecini tamamlayabilmek için belirlenen ücreti ödemek zorundalar. Kayıt yenileme işlemi sonrasında öğrenciler ders ekle-sil işlemleri yaparak yeni dönemdeki ders programlarını oluşturabilirler. Peki; İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar, nasıl ödenir? İşte, AUZEF kayıt yenileme ekranı ve tüm detaylar.

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI 2025: AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücreti nasıl ödenir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 17 Şubat'ta başlayıp 2 Mart'ta sona erecek. Öğrencilerin kayıtlarını yenileyebilmesi için belirtilen tarih aralıkları içinde işlemlerini tamamlamaları gerekmekte. Peki, AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI 2025: AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücreti nasıl ödenir?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2025

Kayıt Yenileme Tarihleri: 17.02.2025 - 02.03.2025

Ders Ekle - Sil Tarihleri: 03.03.2025 - 07.03.2025

Üstten Ders Alma Tarihleri: 03.03.2025 - 07.03.2025

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AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI 2025: AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücreti nasıl ödenir?

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

Referans numaranızı almak için https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI 2025: AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücreti nasıl ödenir?

AKSİS otomasyon sistemine https://auzef.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası" na ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız.

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AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI 2025: AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücreti nasıl ödenir?

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