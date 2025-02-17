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AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI 2025: AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücreti nasıl ödenir?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
10:08
AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI 2025: AUZEF kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücreti nasıl ödenir?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2024-2025 bahar dönemi için kayıt yenileme işlemlerini başlattı. Öğrenciler, kayıt yenileme sürecini tamamlayabilmek için belirlenen ücreti ödemek zorundalar. Kayıt yenileme işlemi sonrasında öğrenciler ders ekle-sil işlemleri yaparak yeni dönemdeki ders programlarını oluşturabilirler. Peki; İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar, nasıl ödenir? İşte, AUZEF kayıt yenileme ekranı ve tüm detaylar.