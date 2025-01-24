Aziz Sancar, Türk Dünyası Elçisi oldu

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Aziz Sancar, North Carolina Eyaleti'nde bulunan Aziz&Gwen Sancar Vakfı'nda düzenlenen törende, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in elinden Türk Dünyası Kültür Elçisi nişanını aldı. Genel Sekreter Raev, törende yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Sancar için, 'Siz sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda Türk Dünyası'nın ortak bilincini yansıtan bir değerimizsiniz. Nobel Ödülü ile tüm insanlığa katkı sağlayan çalışmalarınız, bilim dünyasındaki üstün başarınız kadar, Türk kültürünün değerlerini yansıtan tevazu ve çalışkanlığınız tüm insanlık için örnek niteliğindedir' ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Sancar'ın, Türk Dünyası'nın gururu ve ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Raev, bu nişanın Prof. Dr. Sancar'a takdim edilmesine, TÜRKSOY Daimi Konseyi üyesi bakanların, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen 40. toplantısında oy birliği ile karar verdiğini belirtti. 'BU BENİM HAYALİMDİ' Kendisine takdim edilen Türk Dünyası Kültür Elçisi nişanını almak için kürsüye gelen Prof. Dr. Sancar, bu nişana Nobel Ödülü'nden bile daha çok kıymet verdiğini ve hayali olduğunu söyledi. Konuşmasında Türk Dünyası'nın tarih boyunca birlik konusunda yaşadığı zorluklara da değinen Prof. Dr. Sancar, 'Tarihte Türk boyları uzun süre bir arada hareket etmemiştir. Ancak bugün bir birlikten bahsedebiliyorsak, bunda devlet başkanlarımızın, yüreğinde Türklük bilincine sahip olanların ve TÜRKSOY gibi kurumların katkısı büyüktür' dedi.