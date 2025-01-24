Aziz Sancar, Türk Dünyası Elçisi oldu

Kendisine takdim edilen Türk Dünyası Kültür Elçisi nişanını almak için kürsüye gelen Prof. Dr. Sancar, bu nişana Nobel Ödülü'nden bile daha çok kıymet verdiğini ve hayali olduğunu söyledi. Konuşmasında Türk Dünyası'nın tarih boyunca birlik konusunda yaşadığı zorluklara da değinen Prof. Dr. Sancar, "Tarihte Türk boyları uzun süre bir arada hareket etmemiştir.