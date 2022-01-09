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Haberler Yaşam Bakan Mahmut Özer’den flaş açıklama || Bu yıl okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?
Giriş Tarihi: 09.01.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 11:39

Bakan Mahmut Özer’den flaş açıklama || Bu yıl okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?

"Okullar kapanacak mı?" sorusunun yanıtı için güncel olarak araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken bilindiği üzere pandemi tüm dünya çapında devam ediyor. Son dönemde vaka sayılarındaki gözle görülür artış sebebiyle milyonlarca öğrenci "İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?" sorusuna yanıt ararken uzaktan eğitimdeki son gelişmeler bu kapsamda merak konusu oluyor. İşte MEB Bakanı Mahmut Özer'den "Okullar kapanacak mı?" sorusuna net yanıt!

Bakan Mahmut Özer’den flaş açıklama || Bu yıl okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?

Artan koronavirüs vaka sayıları sebebiyle milyonlarca öğrenci "Okullar kapanacak mı?" sorusunun yanıtı için araştırma yapıyor. Bu noktada; gelecek resmi açıklamaları yakından takip edenler için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir canlı yayında yüz yüze eğitim ile ilgili son durumu açıklayan Bakan Özer'in açıklamaları sonrası bu yıl okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte son gelişmeler.

Bakan Mahmut Özer’den flaş açıklama || Bu yıl okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantı ve son Kovid-19 vaka sayılarının hatırlatılarak, Bakanlığın bu süreçte yüz yüze eğitimle ilgili planlamalarının sorulması üzerine Özer, 6 Eylül'den itibaren başlattıkları yüz yüze eğitimde sınıf bazlı uygulamayı çok başarılı şekilde yürüttüklerini ifade etti.

Kovid-19'a karşı tüm dünyada aşı, maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulandığını, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu ile koordineli bir şekilde süreci çok başarılı bir şekilde yönettiklerini ifade eden Özer, "Türkiye genelinde 850 bin sınıf var. Bugün itibarıyla 3 bin 451 sınıfımızda Kovid-19 veyahut yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi." bilgisini verdi.

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Bakan Mahmut Özer’den flaş açıklama || Bu yıl okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?

ÖĞRETMENLERDE AŞILANMA ORANI YÜZDE 94

Şu an için Bakanlık olarak alarm verecekleri bir durumun olmadığının altını çizen Özer, "Süreci yakinen izliyoruz. Ve eğer belli bir aşamaya belli bir eşiğe gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Sağlık Bakanlığı ile görüşürüz, Sağlık Bilim Kurulu ile tüm önlemleri tekrar gözden geçirebiliriz ama başlangıç noktasındayız. Okullar ilk açılması gereken, son kapatılması gereken yerlerdir ve bir kapatma yapılacaksa ilk başlanacak yer okul değildir." diye konuştu.

Bu süreçteki en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranlarının yüksekliği olduğunu söyleyen Özer, en az 2 doz aşı olmuş ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan öğretmen oranının yüzde 94, 3 doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 41 olduğunu ve 4 doz aşı olmuş öğretmen oranlarının da sürekli arttığını aktardı.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Yüz yüze eğitimin önemine dikkati çeken Özer, okulların kapanmasının istenmediğini ifade ederek, "Bu noktaya gelinmiş olması ve toplumda bir mutabakatın ortaya çıkmış olması hakikaten son derece sevindirici. Bu, Omicron dalgasına duyarsız olduğumuz anlamına gelmiyor. Süreci yakından takip ediyorsun. Zaten burada 2 haftalık bir sürecimiz kaldı. Biliyorsunuz 2 hafta sonra yarıyıl tatili devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Mahmut Özer’den flaş açıklama || Bu yıl okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?

"71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış hiçbir okulumuz bulunmuyor"

Yarıyıl tatilinin bir hafta erkene çekilmesi ve uzatılması ihtimalinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Özer, şöyle devam etti: "Bu sık sık konuşuldu, şu an için gündemimizde yok. Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz. Eğer gerekirse bu önlemi alabiliriz ama şu an için bizim bilimsel davranmamız gerekiyor. Yani verili bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Şu andaki elimizdeki veriler, yüz yüze eğitime ara vermeyi veya 1 hafta tatili öne getirmeyi gerektirmiyor."

Şu an Kovid-19 kaynaklı kapanan sınıf sayılarına dikkati çeken Özer, Omicron varyantı olmadan bu sayının 10 binlere çıktığını gördüklerini belirterek, "71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omicron'un bu hızlı yayılımına rağmen. Şu andaki verimiz bu ama bunlar haftaya değişir, bakarız, değerlendiririz. Sağlık Bakanlığımızla istişare ederiz Sağlık Bilim Kurulu ile istişare ederiz, buna göre yeni planlamalar yapabiliriz ama şu an için üzgünüm, eğer birileri tatil bekliyorsa yüz yüze eğitime devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Mahmut Özer’den flaş açıklama || Bu yıl okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?

OKULLAR KAPANIR MI, BELLİ OLDU MU?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca; "6. Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir." dedi

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