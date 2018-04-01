Bakın nasıl kandırılıyormuşuz!

O küçük hediyeye mani olan kıskaç makineleri aslında tamamen kandırmacaymış. İşte makinenin içerisindeki düzeneğin sırrı... Yapılan araştırmalarda, bu makinenin kar etmeden oyuncak vermediği kanıtlanmış. Tarihçi Phil Writer, bu tarz aletlerin kullanım kılavuzlarını incelemiş ve oldukça şaşırtıcı bir şey keşfetmiş. Şöyle ki; bu tarz makineler sadece kar ettikten sonra bizlere o 'kazandığımızı' zannettiğimiz oyuncakları veriyor. Düzeneğe göre, makinenin bir güç sistemi var ve oyuncağı almak için bu güç sisteminin tam kapasitede çalışması lazım. İşin çakallığı, bu sistem genelde tam çalışmıyor. Bizden istedikleri parayı aldıktan sonra, her 21 denemeden sadece bir tanesinde güç tam kapasite çalışıyor ve o 'talihli' kazanıyor. Fakat hemen umutlanmayın. Zira bu oyunu art arda 21 kere oynasanız bile ne zaman kazanacağınız garanti değil. Çünkü bu güç rastgele veriliyor. Yazılım öyle bir programlanmış ki, bizi kazanabileceğimize inandırıp sonra kaybettirerek bir kez daha denememizi sağlıyor.