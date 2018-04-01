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nasıl kandırılıyormuşuz!

Giriş Tarihi: 01.04.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 16:34
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nasıl kandırılıyormuşuz!
Bakın nasıl kandırılıyormuşuz!

O küçük hediyeye mani olan kıskaç makineleri aslında tamamen kandırmacaymış. İşte makinenin içerisindeki düzeneğin sırrı...

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nasıl kandırılıyormuşuz!
Bakın nasıl kandırılıyormuşuz!

Yapılan araştırmalarda, bu makinenin kar etmeden vermediği kanıtlanmış.

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nasıl kandırılıyormuşuz!
Bakın nasıl kandırılıyormuşuz!

Tarihçi Phil Writer, bu tarz aletlerin kullanım kılavuzlarını incelemiş ve oldukça şaşırtıcı bir şey keşfetmiş. Şöyle ki; bu tarz makineler sadece kar ettikten sonra bizlere o 'kazandığımızı' zannettiğimiz ları veriyor.

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nasıl kandırılıyormuşuz!
Bakın nasıl kandırılıyormuşuz!

Düzeneğe göre, makinenin bir güç sistemi var ve oyuncağı almak için bu güç sisteminin tam kapasitede çalışması lazım. İşin çakallığı, bu sistem genelde tam çalışmıyor.

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nasıl kandırılıyormuşuz!
Bakın nasıl kandırılıyormuşuz!

Bizden istedikleri parayı aldıktan sonra, her 21 denemeden sadece bir tanesinde güç tam kapasite çalışıyor ve o 'talihli' kazanıyor. Fakat hemen umutlanmayın.

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nasıl kandırılıyormuşuz!
Bakın nasıl kandırılıyormuşuz!

Zira bu oyunu art arda 21 kere oynasanız bile ne zaman kazanacağınız garanti değil. Çünkü bu güç rastgele veriliyor.

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nasıl kandırılıyormuşuz!
Bakın nasıl kandırılıyormuşuz!

Yazılım öyle bir programlanmış ki, bizi kazanabileceğimize inandırıp sonra kaybettirerek bir kez daha denememizi sağlıyor.

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