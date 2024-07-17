Başıboş köpek düzenlemesi: Mahra’nın annesi ile Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi!

Pınar, 'Benim çocuğum öldü, siz neyi konuşuyorsunuz' diyerek isyan etti. Muhalefet milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Derya Pınar'ın komisyon toplantısı salonundan çıkarılmasını talep etti.