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Haberler Yaşam Başıboş köpek düzenlemesi: Mahra’nın annesi ile Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi!
Giriş Tarihi: 17.07.2024 23:57 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 00:25

Başıboş köpek düzenlemesi: Mahra’nın annesi ile Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi!

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda tartışmalı başladı. CHP ve DEM'li vekiller yasanın çıkmaması için ortalığı karıştırdı. Muhalif vekiller, köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar ile sokak köpekleri tarafından parçalanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'ı da hedef aldı. Pınar, "Benim çocuğum öldü, siz neyi konuşuyorsunuz" diyerek ağladı. Baba Yılmaz ise kendisine "Sen kimsin!" diye bağıran vicdansız muhalefet vekillerine şu cevabı yolladı…

Başıboş köpek düzenlemesi: Mahra’nın annesi ile Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi!

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin teklifin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlandı. AK Parti milletvekilleri toplantıya, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralananların fotoğrafları ile katıldı. CHP, DEM Parti'nin milletvekilleri ile bazı hayvan hakları derneklerinin temsilcileri ise ortalığı karıştırdı.

CHP ve DEM'li vekillerden provokasyon! Başıboş köpek düzenlemesinin görüşüldüğü komisyonu sabote ettiler

Başıboş köpek düzenlemesi: Mahra’nın annesi ile Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi!

Sürekli bağırarak ortamı geren muhalif vekiller, yasanın çıkmaması gerektiğini ve anayasaya aykırı olduğunu iddia etti. AK Parti'liler, yasa teklifine yönelik itirazlarını dile getiren vekillere köpek saldırılarında yaralanıp ölen vatandaşların fotoğraflarıyla cevap verdi.

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Başıboş köpek düzenlemesi: Mahra’nın annesi ile Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi!

Tepkiler devam ederken, Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, muhalefet sıralarına çocuğunun ayakkabısını fırlatarak yaşananlara tepki gösterdi.

Başıboş köpek düzenlemesi: Mahra’nın annesi ile Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi!

Pınar, 'Benim çocuğum öldü, siz neyi konuşuyorsunuz' diyerek isyan etti. Muhalefet milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Derya Pınar'ın komisyon toplantısı salonundan çıkarılmasını talep etti.

Başıboş köpek düzenlemesi: Mahra’nın annesi ile Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi!

Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi gelen talep üzerine Derya Pınar'ı salondan çıkardı. Ancak salonda tansiyon dinmedi.

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