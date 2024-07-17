Başıboş köpek düzenlemesi: Mahra’nın annesi ile Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi!

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda da tartışmalı başladı. CHP ve DEM'li vekiller ise yasanın çıkmaması için ortalığı karıştırdı. Muhalif vekiller, köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar ile Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz da hedef aldı. Pınar, “Benim çocuğum öldü, siz neyi konuşuyorsunuz” diyerek ağladı. Baba Yılmaz ise kendisine "Sen kimsin!" diye bağıran vicdansız muhalefet vekillerine şu cevabı yolladı…