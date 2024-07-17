Başıboş köpek düzenlemesi: Mahra’nın annesi ile Tunahan’ın babası CHP ve DEM’li vekillere isyan etti! Çocuğum diri diri yendi!
Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda da tartışmalı başladı. CHP ve DEM'li vekiller ise yasanın çıkmaması için ortalığı karıştırdı. Muhalif vekiller, köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar ile Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz da hedef aldı. Pınar, “Benim çocuğum öldü, siz neyi konuşuyorsunuz” diyerek ağladı. Baba Yılmaz ise kendisine "Sen kimsin!" diye bağıran vicdansız muhalefet vekillerine şu cevabı yolladı…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
01:19
Çatalca’da uyuşturucu operasyonu, çok sayıda kök kenevir ele geçirildi 17.07.2024 | 21:04
02:57
00:59
Diyarbakır'da yol kenarında toprak altına gizlenmiş 2 adet EYP bulundu 17.07.2024 | 16:36
00:20
Define kazısı yapan şahıs jandarmanın dron kamerasına böyle yakalandı 17.07.2024 | 08:46
04:41
Başkan Erdoğan Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı'na katıldı 16.07.2024 | 23:38
01:22
Bakırköy’de parfümcüye taşlı sopalı saldırı 16.07.2024 | 21:54
26:18
01:19
Bakan Kurum, deprem bölgesinde büyük ilgiyle karşılandı | Video 16.07.2024 | 11:37
02:10
İşte FETÖ'nün terör karargahı: Hainlerin ini böyle görüntülendi | Video 16.07.2024 | 10:59
04:17
2024 YKS sonuçları açıklandı | Video 16.07.2024 | 08:51
05:35
06:06
Başkan Erdoğan'ın konakladığı otel, 15 Temmuz'un izlerini koruyor | Video 15.07.2024 | 14:12
00:40
00:40
03:14
00:49
Kıskaç-22 operasyonlarında 74 FETÖ şüphelisi yakalandı | Video 15.07.2024 | 12:50
13:54
03:04
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Kur'an tilaveti! | Video 15.07.2024 | 12:08