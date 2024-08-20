Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
15:11
Başıboş köpek vahşeti Türkiye'yi sarstı! Ayhan Özçelik'in ağabeyi anlattı: Çöpçüler olmasa yiyeceklerdi!
İstanbul Fatih'te bulunan boş bir arazide sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in (40) cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Kardeşinin cenazesini teslim alan Burhan Özçelik, "Çöpçüler görmese kardeşimi yiyip bitireceklerdi. Vücudunda elbise bile kalmamış. Bundan yaklaşık 1 ay kadar önce amca çocuklarına da aynı köpekler saldırmıştı. O olaydan 2 hafta sonra başka bir kıza saldırmışlar. Yani, birden fazla olay aynı yerde, aynı köpekler tarafından oluyor." dedi. Fatih Belediyesi ekipleri, bölgedeki köpekleri sakinleştirici iğne ile bayıltarak toplarken bazı vatandaşlar köpeklerin toplanmasına tepki gösterdi.