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Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:11

Başıboş köpek vahşeti Türkiye'yi sarstı! Ayhan Özçelik'in ağabeyi anlattı: Çöpçüler olmasa yiyeceklerdi!

İstanbul Fatih'te bulunan boş bir arazide sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in (40) cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Kardeşinin cenazesini teslim alan Burhan Özçelik, "Çöpçüler görmese kardeşimi yiyip bitireceklerdi. Vücudunda elbise bile kalmamış. Bundan yaklaşık 1 ay kadar önce amca çocuklarına da aynı köpekler saldırmıştı. O olaydan 2 hafta sonra başka bir kıza saldırmışlar. Yani, birden fazla olay aynı yerde, aynı köpekler tarafından oluyor." dedi. Fatih Belediyesi ekipleri, bölgedeki köpekleri sakinleştirici iğne ile bayıltarak toplarken bazı vatandaşlar köpeklerin toplanmasına tepki gösterdi.

Mustafa KAYA
Başıboş köpek vahşeti Türkiye’yi sarstı! Ayhan Özçelik’in ağabeyi anlattı: Çöpçüler olmasa yiyeceklerdi!

Önceki gün sabah saatlerinde Fatih'in Sümbül Efendi Mahallesinde bulunan boş arazide yürüyen Ayhan Özçelik'e (40) çok sayıda sokak köpeği saldırdı.

Başıboş köpek vahşeti Türkiye’yi sarstı! Ayhan Özçelik’in ağabeyi anlattı: Çöpçüler olmasa yiyeceklerdi!

Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in çığlıklarına Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri koştu.

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Başıboş köpek vahşeti Türkiye’yi sarstı! Ayhan Özçelik’in ağabeyi anlattı: Çöpçüler olmasa yiyeceklerdi!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevk edildi.

İstanbul'da başıboş köpek dehşeti! 1 kişi hayatını kaybetti

Başıboş köpek vahşeti Türkiye’yi sarstı! Ayhan Özçelik’in ağabeyi anlattı: Çöpçüler olmasa yiyeceklerdi!

Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özçelik'in cenazesi inceleme için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Başıboş köpek vahşeti Türkiye’yi sarstı! Ayhan Özçelik’in ağabeyi anlattı: Çöpçüler olmasa yiyeceklerdi!

Fatih Belediyesi ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki köpekleri toplamaya başladı. Sakinleştirici iğne ile bayıltılan köpekler araçlara alındı.

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