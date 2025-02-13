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Haberler Yaşam Berat Kandili Mesajları ve Sözleri: 2025 Berat Gecesi anlamlı, resimli ve sevdiklerinize en güzel resimli kandil sözleri
Giriş Tarihi: 13.02.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:11

Berat Kandili Mesajları ve Sözleri: 2025 Berat Gecesi anlamlı, resimli ve sevdiklerinize en güzel resimli kandil sözleri

Berat Kandili mesajları bu gecenin anlamı ve önemine vurgu yapmak için sosyal medyada en çok paylaşılan konuların başında yer aldı. Her yıl Şaban ayının on beşinci gecesi idrak edilen Berat Kandili'nde sevdiklerine en güzel kandil mesajları seçeneklerinden bir tanesini göndermek isteyenler doğru yerdeler. Berat Kandili mesajları 2025 kısa, uzun, resimli, anlamlı, dualı ve hadisli seçenekler ile sabah.com.tr'de. İşte, en güzel, resimli Berat Kandil mesajları ve Kandiliniz Mübarek Olsun sözleri!

Berat Kandili Mesajları ve Sözleri: 2025 Berat Gecesi anlamlı, resimli ve sevdiklerinize en güzel resimli kandil sözleri

Ramazan ayının müjdecisi olarak nitelendirilen Berat Kandili, bu yıl 13 Şubat'ta idrak ediliyor. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan bu mübarek gece yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Berat Kandili mesajları ile de günün anlam ve önemine vurgular yapılıyor. ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''İyi Kandiller'' yazılı kandil mesajları seçenekleri sabah.com.tr'de yer alıyor. İşte, en güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli 2025 Berat Kandili mesajları ve sözleri!

Berat Kandili Mesajları Ve Sözleri 2025

Berat Kandili mesajları ile günün anlamı ve önemine vurgu yapabileceğiniz en güzel mesajları bir arada derledik. İşte SMS, Twitter, Facebook, Whatsapp ve diğer sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz kandil mesajı seçenekleri;

Berat Kandili Mesajları ve Sözleri: 2025 Berat Gecesi anlamlı, resimli ve sevdiklerinize en güzel resimli kandil sözleri

Berat Kandili Mesajları 1: Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Berat Geceniz mübarek olsun.

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Berat Kandili Mesajları ve Sözleri: 2025 Berat Gecesi anlamlı, resimli ve sevdiklerinize en güzel resimli kandil sözleri

Berat Kandili Mesajları 2: Berat, kötülükten ve çirkinlikten berî olmak demektir. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın müjdecisidir. Berat gecemiz iyiliğe, güzelliğe, mağfirete, arınmaya ve kurtuluşa vesile olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

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Berat Kandili Mesajları ve Sözleri: 2025 Berat Gecesi anlamlı, resimli ve sevdiklerinize en güzel resimli kandil sözleri

Berat Kandili Mesajları 3: Mübarek Berat Kandilinizi kutluyor, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde size, ailenize ve Aziz milletimiz başta olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Berat Kandili Mesajları ve Sözleri: 2025 Berat Gecesi anlamlı, resimli ve sevdiklerinize en güzel resimli kandil sözleri

Berat Kandili Mesajları 4: Ya Rabbim bize nasibin, gecenin ve sabahın en hayırlısıdan ver. Dua ettiklerimizin de yüzünü güldür. Bize vazgeçenlerin hüznünü değil, sabredenlerin mutluluğunu yaşat. Senin her şeye gücün yeter. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun

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