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Haberler Yaşam Bingöl bayram namazı saati! Bingöl’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 13:47

Bingöl bayram namazı saati! Bingöl’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Müslümanlar için büyük önem arz eden Kurban Bayramı geldi çattı. Yılın son dini bayramının ilk günü 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. Bayrama kavuşmanın sevincini yaşayan İslam alemi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilere akın edecek ve iki rekatlık namaz kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 il için 2024 Kurban Bayramı namaz saatleri yayımlandı. Bingöl bayram namazı saati belli oldu. Peki, Bingöl'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Bingöl bayram namazı vakti 2024 ve ezan saati.

Bingöl bayram namazı saati! Bingöl’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İslam alemi, kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. 4 gün süren bayram, bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Milyonlarca Müslüman, bayramın ilk günü iki rekatlık bayram namazını eda etmek üzere camilerde bir araya gelecek. Bingöl bayram namazı saati 2024 belli oldu. Peki, Bingöl'de bayram namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunacak? İşte, Diyanet ile Bingöl bayram namazı vakti 2024…

Bingöl bayram namazı saati! Bingöl’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BİNGÖL'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı'nın birinci günü 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakti bilgisini paylaştı:

Buna göre, Kurban Bayramı namazı Bingöl'de saat 05.26'da kılınacak.

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Bingöl bayram namazı saati! Bingöl’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

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Bingöl bayram namazı saati! Bingöl’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bingöl bayram namazı saati! Bingöl’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

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