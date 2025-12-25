Haberler
Bodrum'da sağanak etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü, 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan şiddet sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış nedeniyle bir evin istinat duvarı çökerken, 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.