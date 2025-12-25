Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:36

Bodrum'da sağanak etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü, 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan şiddet sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış nedeniyle bir evin istinat duvarı çökerken, 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bodrum'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Gümbet ve Konacık mahalleleri başta olmak üzere bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Araç sürücüleri ve yayalar, ilerlemekte güçlük çekti.

BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Turgutreis istikametinde 3 noktada oluşan su birikintileri nedeniyle yol çift yönlü araç trafiğine kapanırken, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.

Bodrum Belediyesi afet ekipleri ve bölge sakinlerinin çalışmalarıyla yollardaki su birikintileri tahliye edilirken, trafik akışı normale döndü.

4 EV TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Şiddetli yağış sonrası Çırkan Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sokağa giriş ve çıkışlar ekipler tarafından kapatıldı. İstinat duvarı çöken ev ile çevresindeki 3 evde yaşayan 9 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

BİR OTOMOBİLDE HASAR MEYDANA GELDİ

Evlerden birinde yaşayan ve ayağı alçılı olduğu görülen kişi, ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü.

Bir otomobilde ise hasar meydana geldi.

Bölgede sağanak etkisini aralıklarla sürdürüyor.

