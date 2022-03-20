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Haberler Yaşam Bomba haber: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 20.03.2022 15:49 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 22:41

Bomba haber: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Adı haciz ve dolandırıcılık olaylarıyla anılan iş adamının, geçtiğimiz ay Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu anlaşıldı. İşte herkesi şoke eden olayın ayrıntıları...

DİLEK YAMAN DEMİR
Bomba haber: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

Ebru Şallı'nın 2019 yılında evlenip geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığı Uğur Akkuş, gündemden düşmüyor...

Bomba haber: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

Eski eşi Gonca Sağlam'ı 18 Aralık 2016'da darp edip burnunu kıran Akkuş, açılan davada basit yaralama suçundan yargılanmıştı.

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Bomba haber: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

EBRU ŞALLI'NIN EŞİ TUTUKLANMIŞ!

1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasından hüküm giyen Uğur Akkuş'un hakkında kesinleşmiş karar 7 Eylül 2021'de verildi.

Bomba haber: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi'nin itirazını reddettiği Akkuş'un cezaevi günlerinin başladığı ortaya çıktı.

Bomba haber: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

Akkuş'un 28 Şubat 2022'de Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle 11 Mart günü cezaevinden ayrıldığı ortaya çıktı.

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