Haberler Yaşam Bomba haber: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 20.03.2022 15:49 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 22:41

Bomba haber: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Adı haciz ve dolandırıcılık olaylarıyla anılan iş adamının, geçtiğimiz ay Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu anlaşıldı. İşte herkesi şoke eden olayın ayrıntıları...