Haberler
Yaşam
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 || Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşecek, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 02.03.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
11:59
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 || Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşecek, hangi tarihte?
Baharın habercisi olan cemrelerin düşme tarihleri, doğanın uyanışını simgeliyor. İlk cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre ise toprağa düşerek baharın gelişini müjdeliyor. 2025 yılında üçüncü cemrenin ne zaman düşeceği merak edilirken, bu doğa olayı havaların ısınmasıyla birlikte kendini iyice hissettirmeye başladı. Peki, üçüncü cemre hangi tarihte toprağa düşecek? İşte detaylar…