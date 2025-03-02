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Giriş Tarihi: 02.03.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 11:59

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 || Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşecek, hangi tarihte?

Baharın habercisi olan cemrelerin düşme tarihleri, doğanın uyanışını simgeliyor. İlk cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre ise toprağa düşerek baharın gelişini müjdeliyor. 2025 yılında üçüncü cemrenin ne zaman düşeceği merak edilirken, bu doğa olayı havaların ısınmasıyla birlikte kendini iyice hissettirmeye başladı. Peki, üçüncü cemre hangi tarihte toprağa düşecek? İşte detaylar…

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 || Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşecek, hangi tarihte?

Soğuk kış günlerinin ardından baharın gelişini müjdeleyen cemrelerin düşme süreci devam ediyor. İlk cemrenin havaya, ikinci cemrenin suya düşmesinin ardından üçüncü ve son cemre toprağa düşerek baharın tamamen kendini hissettirmesini sağlıyor. 2025 yılında üçüncü cemrenin düşeceği tarih doğa olaylarını yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, üçüncü cemre hangi gün toprağa düşecek? İşte, 2025 cemre tarihleri!

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 || Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşecek, hangi tarihte?

CEMRE DÜŞMESİ TARİHLERİ

Halk inanışına göre, ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştü.

19-20 Şubat'ta havaya düşen cemrenin ikincisi 26 Şubat'ta suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor.

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CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 || Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşecek, hangi tarihte?

ÜÇÜNCÜ CEMRE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞECEK, HANGİ TARİHTE?

Son cemre 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 || Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşecek, hangi tarihte?

CEMRE DÜŞMESİNİN TARİHÇESİ

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder.

Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hâli olduğu söylenebilir.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025 || Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşecek, hangi tarihte?

İlk cemre 20 Şubat'ta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır.

Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.