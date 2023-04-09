CHP 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI | 2023 CHP milletvekili adaylarında kimler var, hangi ilden kaç aday çıktı?

28. Dönem CHP milletvekili adayları listesi yayında! 9 Nisan günü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulacak listeler tamamlandı. Ak Parti ve MHP ardından Cumhuriyet Halk Partisi de aday listesini paylaşan 26 partiden biri oldu. CHP milletvekili adayı kimler, hangi ilden kaç aday çıktı soruları yanıt aramaya başladı. Seçim 2023 için sayılı günler kala partilen milletvekili aday listesi tamamlandı. 14 Mayıs'a adım adım yaklaşılırken mesai devam ediyor. İşte, il il 2023 CHP milletvekili adayı isim listesi…