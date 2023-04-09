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Haberler Yaşam CHP 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI | 2023 CHP milletvekili adaylarında kimler var, hangi ilden kaç aday çıktı?
Giriş Tarihi: 09.04.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 22:25

CHP 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI | 2023 CHP milletvekili adaylarında kimler var, hangi ilden kaç aday çıktı?

28. Dönem CHP milletvekili adayları listesi yayında! 9 Nisan günü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulacak listeler tamamlandı. Ak Parti ve MHP ardından Cumhuriyet Halk Partisi de aday listesini paylaşan 26 partiden biri oldu. CHP milletvekili adayı kimler, hangi ilden kaç aday çıktı soruları yanıt aramaya başladı. Seçim 2023 için sayılı günler kala partilen milletvekili aday listesi tamamlandı. 14 Mayıs'a adım adım yaklaşılırken mesai devam ediyor. İşte, il il 2023 CHP milletvekili adayı isim listesi…

CHP 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI | 2023 CHP milletvekili adaylarında kimler var, hangi ilden kaç aday çıktı?

CHP milletvekili aday listesi 2023 seçime doğru gündemdeki yerini aldı. Partilerin listeleri tamamlanırken YSK sisteminde yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi yanı sıra Meclis koltukları için de partilerde milletvekili mesaisi yaşanıyor. 28. Dönem CHP milletvekili adaylar listesi yayında. Millet İttifakı bünyesinde yer alan parti İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller başta olmak üzere listesini yayımladı. Peki, CHP milletvekili adayları kimler, kim hangi ilden aday çıktı? İşte, isimler…

CHP 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI | 2023 CHP milletvekili adaylarında kimler var, hangi ilden kaç aday çıktı?

CHP 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAYINDA!

CHP milletvekilleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere araştırılıyor.

İşte, tüm isimler:

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CHP 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI | 2023 CHP milletvekili adaylarında kimler var, hangi ilden kaç aday çıktı?

ADANA
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
(Bir önceki dönem Adana milletvekili sayısı: 15, CHP Adana milletvekili sayısı: 4)

GAZİANTEP
1. Hasan Öztürkmen
2. Melih Meriç
3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)
4. Reis Reisoğlu
5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz
6. Erdal Geçit
7. Selim Karahan
8. Müslüm Şahinsoy
9. Hasan Gül
10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)
11. Ahmet İdris İnal
12. Fatma Müge Düşün
13. Gökhan Çeliktürk
14. Vicdan Aktaş
(Bir önceki dönem Gaziantep milletvekili sayısı: 13, CHP Gaziantep milletvekili sayısı: 2)

HATAY
1. Mehmet Güzelmansur
2. Nermin Yıldırım Kara
3. Servet Mullaoğlu
4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)
5. Hikmet Hatunoğlu
6. Rahmi Vardı
7. Gökhan Özer
8. Bekir Atahan
9. Cemiyet Kışlaoğlu
10. Tamer Apiş
11. Filiz Haksöz
(Bir önceki dönem Hatay milletvekili sayısı: 10, CHP Hatay milletvekili sayısı: 4)

KAHRAMANMARAŞ
1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay
(Bir önceki dönem Kahramanmaraş milletvekili sayısı: 7, CHP Kahramanmaraş milletvekili sayısı: 1)

CHP 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI | 2023 CHP milletvekili adaylarında kimler var, hangi ilden kaç aday çıktı?

KARABÜK
1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ
(Bir önceki dönem Karabük milletvekili sayısı: 3, CHP Karabük milletvekili sayısı: 0)

KARS
1. İnan Akgün Alp
2. Onur Uludaşdemir
3. Evren Yerdelen
(Bir önceki dönem Kars milletvekili sayısı: 2, CHP Kars milletvekili sayısı: 0)

KASTAMONU
1. Hasan Baltacı
2. Kadir Yalçın
3. Ziver Kaplan
(Bir önceki dönem Kastamonu milletvekili sayısı: 3, CHP Kastamonu milletvekili sayısı: 1)

KIRIKKALE
1. Ahmet Önal
2. Ömer Eldemir
3. Ümit Duman
(Bir önceki dönem Kırıkkale milletvekili sayısı: 3, CHP Kırıkkale milletvekili sayısı: 1)

KARAMAN
1. İsmail Atakan Ünver
2. Yusuf Baştuğ
3. Hasan Ehliz
(Bir önceki dönem Karaman milletvekili sayısı: 3, CHP Karaman milletvekili sayısı: 1)

KAYSERİ
1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış
(Bir önceki dönem Kayseri milletvekili sayısı: 10, CHP Kayseri milletvekili sayısı: 1)

CHP 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI | 2023 CHP milletvekili adaylarında kimler var, hangi ilden kaç aday çıktı?

KIRKLARELİ
1. Vecdi Gündoğdu
2. Fahri Özkan
3. Hatice Gül Bingöl
(Bir önceki dönem Kırklareli milletvekili sayısı: 3, CHP Kırklareli milletvekili sayısı: 2)

MANİSA
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
4- Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi)
5- Semih Balaban
(Bir önceki dönem Manisa milletvekili sayısı: 10, CHP Manisa milletvekili sayısı: 3)

MALATYA
1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay
(Bir önceki dönem Malatya milletvekili sayısı: 6, CHP Malatya milletvekili sayısı: 1)

MERSİN
1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi
(Bir önceki dönem Mersin milletvekili sayısı: 12, CHP Mersin milletvekili sayısı: 3)

ORDU
1. Seyit Torun
2. Mustafa Adıgüzel
3. Ahmet Tokluoğlu
4. Cengiz Okur
5. Nilgün Yılmaz
(Bir önceki dönem Ordu milletvekili sayısı: 6, CHP Ordu milletvekili sayısı: 3)

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