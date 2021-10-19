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Haberler Yaşam Denizli'de araçla sevgilisinin başını ezmişti! Genç kadının arabadaki videosu şoke etti!
Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 09:32

Denizli'de araçla sevgilisinin başını ezmişti! Genç kadının arabadaki videosu şoke etti!

Denizli'de Dilek Kuşçu, otomobil ile sevgilisi Murat Avcı'nın başını ezmişti. Genç kadının arabadan paylaştığı bir video ise şoke etti. İşte korkunç olayla son gelişmeler

SABAH İNTERNET
Denizli’de araçla sevgilisinin başını ezmişti! Genç kadının arabadaki videosu şoke etti!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olay, geçtiğimiz hafta Denizli'de yaşandı. Evli, 1 çocuk babası Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşçu'nun, kullandığı otomobil ile birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi.

Denizli’de araçla sevgilisinin başını ezmişti! Genç kadının arabadaki videosu şoke etti!

SON DAKİKA: OTOMOBİL İLE EZMİŞTİ
İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşçu, gaza bastı. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşçu, yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti.

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Denizli’de araçla sevgilisinin başını ezmişti! Genç kadının arabadaki videosu şoke etti!

SON DAKİKA: TÜRKİYE DENİZLİ'DEKİ VAHŞETİ KONUŞMUŞTU

Dilek Kuşçu, cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra frene bastı. Araçtan indiğinde sağ arka tekerin altında sevgilisi Avcı'yı fark eden Dilek Kuşçu, çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi.

Denizli’de araçla sevgilisinin başını ezmişti! Genç kadının arabadaki videosu şoke etti!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi, Murat Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Denizli’de araçla sevgilisinin başını ezmişti! Genç kadının arabadaki videosu şoke etti!

ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis, Dilek Kuşçu'yu gözaltına aldı. 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen Dilek, polisteki ifadesinde kavga ettikleri belirtip, alkolün etkisiyle yerde yatan Murat Avcı'yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi.

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