Video Yaşam Denizli’de sevgilisi Murat Avcı’yı ezen Dilek Kuşçu’nun sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı!
Denizli’de sevgilisi Murat Avcı’yı ezen Dilek Kuşçu’nun sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı!

Denizli’de sevgilisi Murat Avcı’yı ezen Dilek Kuşçu’nun sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı!

18.10.2021 | 13:17

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Dilek Kuşçu’nun aracıyla sık sık hız yaptığı ve o anları kayda alıp Facebook’ta paylaştığı anlaşıldı. Dilek Kuşçu’nun yakınları ise o paylaşımların altına; “Ölüme mi gidiyorsun Dilek”, “Ben hiç yavaş kullandığını görmedim Dilek” şeklinde yorumlar yaptı.

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