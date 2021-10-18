Denizli’de sevgilisi Murat Avcı’yı ezen Dilek Kuşçu’nun sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı!

Dilek Kuşçu’nun aracıyla sık sık hız yaptığı ve o anları kayda alıp Facebook’ta paylaştığı anlaşıldı. Dilek Kuşçu’nun yakınları ise o paylaşımların altına; “Ölüme mi gidiyorsun Dilek”, “Ben hiç yavaş kullandığını görmedim Dilek” şeklinde yorumlar yaptı.