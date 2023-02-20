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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA 20 ŞUBAT: Depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte AFAD açıklaması ile deprem vefat sayısı
Giriş Tarihi: 20.02.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 07:23

DEPREM SON DAKİKA 20 ŞUBAT: Depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte AFAD açıklaması ile deprem vefat sayısı

Deprem son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde can kaybına neden oldu. Felakette iki hafta geride kalırken arama kurtarma çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay'da devam ediyor. 20 Şubat Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu soruları yanıt arıyor. AFAD tarafından güncellenen deprem vefat sayısı kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç? İşte, deprem vefat sayısı son dakika…

DEPREM SON DAKİKA 20 ŞUBAT: Depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte AFAD açıklaması ile deprem vefat sayısı

Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı son dakika araştırılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Kilis, Elazığ afet bölgesi ilan edildi. Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı AFAD tarafından paylaşılırken iki il haricinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Deprem vefat sayısı tüm illerde tamamlanacak çalışmaların ardından netleşecek. Peki, 20 Şubat depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? İşte, deprem son durum…

DEPREM SON DAKİKA 20 ŞUBAT: Depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte AFAD açıklaması ile deprem vefat sayısı

KAHRAMANMARAŞ DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde can kaybının 41 bin 020'ye yükseldiği açıklandı.

19 Şubat 2023 Pazar günü saat 22:20'de açıklanan son veriler şu şekilde;

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 020 kişi hayatını kaybetti.

Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

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DEPREM SON DAKİKA 20 ŞUBAT: Depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte AFAD açıklaması ile deprem vefat sayısı

80 BİN 863 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9.369 personel afet bölgesine sevk edildi.

DEPREM SON DAKİKA 20 ŞUBAT: Depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte AFAD açıklaması ile deprem vefat sayısı

DEPREMLER BİRÇOK İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi.

DEPREM SON DAKİKA 20 ŞUBAT: Depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte AFAD açıklaması ile deprem vefat sayısı

AFETZEDELERE BARINMA YARDIMI!

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği sağlanacak.

Sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak. Bir yıl boyunca ödenecek barınma yardımı ev sahiplerine 60 bin lira, kiracılara 24 bin lira olacak.

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