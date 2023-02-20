Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA 20 ŞUBAT: Depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte AFAD açıklaması ile deprem vefat sayısı

Giriş Tarihi: 20.02.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 07:23

DEPREM SON DAKİKA 20 ŞUBAT: Depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte AFAD açıklaması ile deprem vefat sayısı

Deprem son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde can kaybına neden oldu. Felakette iki hafta geride kalırken arama kurtarma çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay'da devam ediyor. 20 Şubat Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu soruları yanıt arıyor. AFAD tarafından güncellenen deprem vefat sayısı kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç? İşte, deprem vefat sayısı son dakika…