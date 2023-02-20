Video Yaşam Osmaniye’de konteyner evler kurulmaya başlandı | Video
Osmaniye’de konteyner evler kurulmaya başlandı | Video

Osmaniye’de konteyner evler kurulmaya başlandı | Video

20.02.2023 | 09:29

Depremin vurduğu Osmaniye'de 23 nokta da kurulan çadır kentlerin ardından şehirde bin 370 ailenin konaklayacağı konteyner kent için alt yapı çalışmaları yapılıyor hem de gelen konteynerler yerleştirilerek kısa sürede hazır hale getirilmesi için yoğun çaba sark ediliyor.

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde komşu il Osmaniye'de 339 ev yıkıldı, 991 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 606 kişi ise yaralandı. Yüzlerce evin hasarlı olduğu şehirde bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları bir taraftan da depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışma yürütülüyor. Bugüne kadar 23 noktada kurulan çadır kentlerde vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken, 122 bin metre karelik alanda da konteyner den yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor. Osmaniye Valiliği, AFAD, TOKİ, Osmaniye Belediyesi ve karayolları tarafından şehir merkezi, Dereobası Köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasındaki alanda yapımı sürüyor. Zemin düzenlemesi , alt yapı çalışmaları yapılan bölgede konteynerler getirilerek yerleştirilmeye başlandı. Toplamda bin 370 adet konteyner kurulacak alanda, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi. Deprem sonrasında evleri yıkılan ve ağır hasar alan depremzedeler ailelerin yerleştirileceği yeni oluşturulan konteyner kentte, yeni konutlar yapılana kadar yaşamlarını sürdüreceği ifade edildi.
Konteyner kentte devam eden çalışmalar, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından dron ile havadan da görüntülendi.

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