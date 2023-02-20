Osmaniye’de konteyner evler kurulmaya başlandı | Video
Depremin vurduğu Osmaniye'de 23 nokta da kurulan çadır kentlerin ardından şehirde bin 370 ailenin konaklayacağı konteyner kent için alt yapı çalışmaları yapılıyor hem de gelen konteynerler yerleştirilerek kısa sürede hazır hale getirilmesi için yoğun çaba sark ediliyor.
Konteyner kentte devam eden çalışmalar, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından dron ile havadan da görüntülendi.
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